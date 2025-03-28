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Война санкций ,  
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Индия отказалась принимать танкер с российской нефтью

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Война санкций
Перевозившему российскую нефть танкеру отказали во входе в индийский порт. Груз был предназначен для государственной компании Indian Oil. Сейчас судно находится в Аравийском море
Фото: XinHua / Global Look Press
Фото: XinHua / Global Look Press

Индия отказалась принимать танкер, который перевозил 767 тыс. барр. российской нефти, пишут Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники. По их информации, танкер получил отказ во входе из-за ненадлежащей документации.

Речь идет о танкере Andaman Skies. По данным сервиса Marine Traffic, судно ходит под флагом Танзании. Согласно информации Kpler, которую проанализировал Bloomberg, 24 февраля танкер загрузил в Мурманске 767 тыс. барр. нефти сорта Varandey, добываемой нефтяной компанией ЛУКОЙЛ, и направился в порт Вадинар для поставки сырья государственному нефтеперерабатывающему заводу Indian Oil Corp.

По информации Bloomberg, в индийский порт судно должно было зайти 30 марта. Но из-за проблем с документами, которые позволяют совершать швартовку, танкер получил отказ, говорят источники агентства. Сейчас судно находится в Аравийском море между Оманом и Индией.

Как объясняет Reuters, Andaman Skies был построен в 2004 году. По требованиям Индии, танкеры старше 20 лет должны предоставлять сертификат мореходности, выданный членом Международной ассоциации классификационных обществ или организацией, уполномоченной морской администрацией Индии. Такой сертификат у танкера есть, но он выдан индийской компанией Dakar Class, которая не признана индийскими судоходными властями.

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Фото:Mario Tama / Getty Images

Проблемы с разгрузкой российской нефти в Индии начались после ужесточения санкций США против России в январе. В феврале министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявил, что индийские нефтеперерабатывающие предприятия будут покупать российскую нефть, но только поставляемую компаниями и судами, не подпадающими под американские санкции.

Индия — один из крупнейших покупателей российской нефти. По оценкам аналитиков OilX и Kpler, доля российской нефти в импорте Индии выросла за год вчетверо — с 14 до 57%. С апреля 2024 года по март 2025 года Индия импортировала примерно 3 млн т нефти (в среднем 74 тыс. барр. ежедневно) из России, писал Reuters.

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Милена Костерева
Индия Россия танкер нефть
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