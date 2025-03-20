Россия стала лидером по поставкам нефти в Индию
Россия обогнала ОАЭ и стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, следует из подсчетов OilX и Kpler, отслеживавших движение танкеров с апреля 2024 года по март 2025 года, передает Reuters.
За этот период Индия импортировала примерно 3 млн тонн нефти (в среднем 74 тыс. барр. ежедневно). Российская доля за год выросла с 14 до 57%, ОАЭ — упала с 42 до 23%, Катара — с 21 до 9%, остальных стран — с 23 до 9%.
Нефть из России на этой неделе была на $14-15 за тонну дешевле, чем ближневосточное топливо, пояснили два источника Reuters.
Индия занимает седьмое место среди импортеров нефти в Азии, но аналитики прогнозируют увеличение импорта встрану в связи с ростом внутреннего спроса и завершение в ближайшие три-четыре года.строительства установок для переработки топлива.
«Мы будем покупать там, где дешевле», — прокомментировал ситуацию Прабх Дас, глава индийского нефтехимического завода HPCL Mittal Energy Ltd (HMEL).
Стоимость российского топлива «привлекательна для нас, и мы продолжим закупать» у Москвы, пояснил агентству источник с неназванного нефтеперерабатывающего комплекса на севере Индии. Он отметил, что маржа на индийском рынке в этом году ниже ожидаемого, а потому производители больше заинтересованы в покупке дешевого сырья.
Индия активно экспортирует переработанное топливо в западные страны, около 13% с ее НПЗ идет в Евросоюз: крупнейшими импортерами являются Нидерланды, Франция, Румыния, Испания и Италия. Прошлым летом Индия обогнала Китай и стала главным импортером российской нефти.
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