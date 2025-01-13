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Война санкций ,  
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Нефтяные цены подскочили на фоне «самых значительных» санкций США

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Война санкций
Стоимость фьючерсов продолжила расти после введения масштабного пакета американских санкций против российского энергосектора. Под ограничения попали два из четырех крупнейших производителей нефти в России
BRENT BRENT $73 -1,86%
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Нефтяные цены достигли самого высокого уровня за последние несколько месяцев, продолжив расти на фоне новых американских санкций против российской нефти, передает Reuters.

В понедельник, 13 января, фьючерсы на эталонную марку Brent выросли на $1,35 до $81,11 за барр. Днем до этого был достигнут внутридневной максимум в $81,44, что стало самым высоким уровнем с конца августа.

Американская нефть марки West Texas Intermediate выросла на $1,40 до $77,97 за барр. после достижения максимума в $78,32, что стало наивысшим значением с начала октября.

«Самые значительные» санкции США против нефтегаза России. Что важно знать
Экономика
Фото: k_samurkas / Shutterstock

В пятницу, 10 января, США ввели новые санкции против российского энергетического сектора. Эти меры являются «самыми значительными санкциями» в этой отрасли, объявил директор Национального экономического совета США Далип Сингх. По его оценке, новые санкции будут стоить России «миллиарды долларов в месяц».

В санкционный список попали два из четырех крупнейших российских нефтепроизводителей («Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз»), десятки нефтесервисных предприятий, трейдеры по всему миру, торгующие российской нефтью. Последние действия американских властей «существенно увеличивают санкционные риски, связанные с торговлей российской нефтью», считают в американском Минфине.

Кремль заявлял в связи с сообщениями о новых санкциях, что администрация Байдена попытается оставить избранному президенту Дональду Трампу «максимально тяжелое наследие» в отношениях с Россией. Российская сторона требует отменить ограничения.

Венгрия, продолжающая покупать российскую нефть, проведет переговоры с союзниками, чтобы противостоять росту цен. «Этот пакет санкций вновь ставит перед Центральной Европой серьезные проблемы», — заявил министр иностранных дел Петер Сийярто. Он ожидает, что сокращение поставок сырой нефти приведет к росту спросу на бензин, дизель и другое очищенное топливо, чтобы увеличит риски «очень серьезнога» роста цен в регионе.

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