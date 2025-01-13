Нефтяные цены подскочили на фоне «самых значительных» санкций США
Нефтяные цены достигли самого высокого уровня за последние несколько месяцев, продолжив расти на фоне новых американских санкций против российской нефти, передает Reuters.
В понедельник, 13 января, фьючерсы на эталонную марку Brent выросли на $1,35 до $81,11 за барр. Днем до этого был достигнут внутридневной максимум в $81,44, что стало самым высоким уровнем с конца августа.
Американская нефть марки West Texas Intermediate выросла на $1,40 до $77,97 за барр. после достижения максимума в $78,32, что стало наивысшим значением с начала октября.
В пятницу, 10 января, США ввели новые санкции против российского энергетического сектора. Эти меры являются «самыми значительными санкциями» в этой отрасли, объявил директор Национального экономического совета США Далип Сингх. По его оценке, новые санкции будут стоить России «миллиарды долларов в месяц».
В санкционный список попали два из четырех крупнейших российских нефтепроизводителей («Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз»), десятки нефтесервисных предприятий, трейдеры по всему миру, торгующие российской нефтью. Последние действия американских властей «существенно увеличивают санкционные риски, связанные с торговлей российской нефтью», считают в американском Минфине.
Кремль заявлял в связи с сообщениями о новых санкциях, что администрация Байдена попытается оставить избранному президенту Дональду Трампу «максимально тяжелое наследие» в отношениях с Россией. Российская сторона требует отменить ограничения.
Венгрия, продолжающая покупать российскую нефть, проведет переговоры с союзниками, чтобы противостоять росту цен. «Этот пакет санкций вновь ставит перед Центральной Европой серьезные проблемы», — заявил министр иностранных дел Петер Сийярто. Он ожидает, что сокращение поставок сырой нефти приведет к росту спросу на бензин, дизель и другое очищенное топливо, чтобы увеличит риски «очень серьезнога» роста цен в регионе.
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