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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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При ударе Израиля по консульству Ирана в Сирии погиб генерал КСИР

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Удар пришелся по расположенному в Дамаске консульству Ирана, здание полностью разрушено, погибли все, кто был внутри. В их числе генерал Мохаммад Реза Захеди — он командовал элитными силами «Аль-Кудс» КСИР в Ливане и Сирии
Фото: Firas Makdesi / Reuters
Фото: Firas Makdesi / Reuters

Израиль нанес удар по Дамаску, разрушено здание иранского консульства в районе Меззе, оно расположено рядом с посольством Ирана, сообщает сирийское агентство SANA.

По его данным, погибли все, кто находился внутри консульства, идет разбор завалов. Атака произошла около 17:00 по местному времени (совпадает с мск), часть ракет были сбиты средствами ПВО.

Иранский телеканал Al-Alam сообщает, что посол Ирана и его семья не пострадали, однако погибли трое иранцев, в том числе высокопоставленный военачальник Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Захеди — это бригадный генерал, который командовал элитными силами спецназначения «Аль-Кудс» в Ливане и Сирии. О его гибели также сообщают источник Reuters и корреспондент Al-Maydeen. Al Arabiya со ссылкой на неназванные иранские СМИ передает, что всего погибли восемь человек.

В январе 2020 года командующий «Аль-Кудс» генерал-майор Касем Сулеймани погиб в результате ракетного обстрела со стороны США в Ираке.

Накануне, 31 марта, Израиль нанес удар по окрестностям Дамаска, в результате были ранены два человека.

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Фото:White Helmets / Reuters

Иран выступил в поддержку нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года. The Wall Street Journal сообщала, что иранские службы безопасности помогли исламистскому движению спланировать атаку на Израиль. Тегеран отрицал свою причастность к атаке. Источники Reuters сообщали, что Иран также отказался вступать в войну с Израилем на стороне ХАМАС.

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С начала войны между Израилем и ХАМАС в результате ударов израильской армии погибли несколько военных советников КСИР в Сирии. Сообщалось как минимум об одном погибшем в декабре (это был генерал Сейед Рази Мусави) и четырех — в январе (тогда удар также пришелся на район Меззе).

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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