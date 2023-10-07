Иран поддержал начало войны ХАМАСа против Израиля

Правительство Ирана назвало атаку палестинцев на Израиль «мощным ответом на преступные действия». Израиль назвал напавших террористами и пообещал, что те заплатят «невиданную цену». Погибли более 200 человек с обеих сторон

Ашкелон, Израиль (Фото: Amir Cohen / Reuters)

МИД Ирана выступает с поздравлениями в адрес палестинской группировки ХАМАС, атаковавшей утром 7 октября территорию Израиля, заявил представитель ведомства Нассер Канани, передает ISNA.

«Сегодняшняя операция открыла новую страницу в области сопротивления и вооруженных операций против оккупантов на оккупированных территориях», — сказал он.

Советник верховного лидера Ирана генерал-майор Рахим Сафави также выразил поддержку действиям ХАМАС и выразил уверенность, что аналогичной позиции придерживается Народный фронт освобождения Палестины. «Мощный ответ палестинской молодежи в ходе операции «Аль-Акса» на преступные действия режима детоубийц доказал, что сегодня над сионистским режимом одержана большая победа, чем когда-либо», — отметил представитель правительства Ирана Али Бахадри Джахорми.

Израиль назвал действия палестинской группировки объявлением войны, а не «военной операцией». «ХАМАС предпринял смертоносное и неожиданное нападение на государство Израиль и его граждан. Прежде всего я отдал приказ очистить израильские поселения от террористов, которые туда проникли и распорядился о крупномасштабной мобилизации резервистов. Враг заплатит невиданную цену», — предупредил премьер Израиля Беньямин Нетаньяху.

Власти Египта, Турции и Саудовской Аравии призвали обе стороны проявить сдержанность, не выразив однозначной поддержки палестинской стороны. МИД Сирии, в свою очередь, заявил о близости Газы к победе над Израилем и выразил поддержку ХАМАС, «борющемуся с сионистским терроризмом». МИД Катара возложило ответственность за эскалацию на Израиль.

Поддержку Израилю выразили США, Евросоюз, Украина, Грузия и другие страны. Пентагон пообещал помочь израильской армии всем возможным для отражения атаки.

Эскалация конфликта началась утром 7 октября. ХАМАС обстрелял израильскую территорию тысячами ракет, боевики группировки вторглись в приграничные населенные пункты, Израиль в ответ объявил о начале операции «Железные мечи» и нанес удары по объектам группировке в секторе Газа.

С обеих сторон погибли более 200 человек. Израильская медслужба сообщила о 40 погибших и 740 раненных, палестинские ведомства — о 198 погибших и 1610 пострадавших.