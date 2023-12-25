Иран пригрозил Израилю расплатой за гибель советника КСИР в Сирии
Израиль заплатит за гибель военного советника Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских вооруженных сил) в Сирии, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на отдел по связям с общественностью КСИР.
Речь идет об генерале Сейеде Рази Мусави, который погиб в районе Зайнабия в пригороде Дамаска.
«Несколько часов назад во время преступной ракетной атаки сионистского режима, убившего детей, на Дамаск, в Сирии погиб бригадный генерал Сейед Рази Мусави, один из старших военных советников КСИР», — приводит Tasnim сообщение КСИР.
Рази Мусави был одним из соратников генерала Касема Сулеймани (погиб в 2020 году в результате ракетного удара США в районе аэропорта Тегерана), отмечает агентство.
После начала войны Израиля с исламистским движением ХАМАС армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) несколько раз атаковала объекты критической инфраструктуры в Сирии, в том числе аэропорты.
Власти Сирии одними из первых выступили с поддержкой атаки ХАМАС. «Сирия подтверждает свою поддержку палестинского народа и его сил, борющихся с сионистским терроризмом, и подчеркивает, что Палестина близка к достижению желанной победы», — заявили в сирийском МИДе.
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17 декабря сирийское госагентство SANA сообщило, что ЦАХАЛ атаковала ракетами окрестности Дамаска, средства ПВО отбили атаку.