Иранский КСИР пригрозил Израилю расплатой из-за гибели его советника в Сирии

Иран пригрозил Израилю расплатой за гибель советника КСИР в Сирии

Фото: Icana News Agency / Keystone Press Agency / Global Look Press

Израиль заплатит за гибель военного советника Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских вооруженных сил) в Сирии, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на отдел по связям с общественностью КСИР.

Речь идет об генерале Сейеде Рази Мусави, который погиб в районе Зайнабия в пригороде Дамаска.

«Несколько часов назад во время преступной ракетной атаки сионистского режима, убившего детей, на Дамаск, в Сирии погиб бригадный генерал Сейед Рази Мусави, один из старших военных советников КСИР», — приводит Tasnim сообщение КСИР.

Рази Мусави был одним из соратников генерала Касема Сулеймани (погиб в 2020 году в результате ракетного удара США в районе аэропорта Тегерана), отмечает агентство.

После начала войны Израиля с исламистским движением ХАМАС армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) несколько раз атаковала объекты критической инфраструктуры в Сирии, в том числе аэропорты.

Власти Сирии одними из первых выступили с поддержкой атаки ХАМАС. «Сирия подтверждает свою поддержку палестинского народа и его сил, борющихся с сионистским терроризмом, и подчеркивает, что Палестина близка к достижению желанной победы», — заявили в сирийском МИДе.

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17 декабря сирийское госагентство SANA сообщило, что ЦАХАЛ атаковала ракетами окрестности Дамаска, средства ПВО отбили атаку.