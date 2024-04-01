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Политика ,  
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Два человека получили ранения при ударе Израиля по окрестностям Дамаска

Израиль нанес удар по окрестностям Дамаска, ранены два человека

Двое мирных жителей пострадали при ударе авиации Израиля по окрестностям Дамаска, сообщает Минобороны Сирии в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

По данным ведомства, удары нанесли около 21:30 (совпадает с мск) по нескольким объектам в окрестностях Дамаска. В результате пострадали два человека, также «был нанесен некоторый материальный ущерб».

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Ранее, 19 марта, Израиль атаковал военные объекты в сельской местности Дамаска, средства ПВО сбили несколько ракет. SANA со ссылкой на военный источник сообщило, что Сирия понесла только материальный ущерб.

Пограничные обстрелы между Сирией и Израилем происходят в основном в районе Голанских высот, которые до 1967 года были частью Сирии. В июне того года в ходе Шестидневной войны Израиль занял две трети территории.

В 1981 году израильский парламент принял закон, который юридически включил Голаны в состав государства. Совбез ООН признал случившееся незаконной аннексией.

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