Два человека получили ранения при ударе Израиля по окрестностям Дамаска
Двое мирных жителей пострадали при ударе авиации Израиля по окрестностям Дамаска, сообщает Минобороны Сирии в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).
По данным ведомства, удары нанесли около 21:30 (совпадает с мск) по нескольким объектам в окрестностях Дамаска. В результате пострадали два человека, также «был нанесен некоторый материальный ущерб».
Ранее, 19 марта, Израиль атаковал военные объекты в сельской местности Дамаска, средства ПВО сбили несколько ракет. SANA со ссылкой на военный источник сообщило, что Сирия понесла только материальный ущерб.
Пограничные обстрелы между Сирией и Израилем происходят в основном в районе Голанских высот, которые до 1967 года были частью Сирии. В июне того года в ходе Шестидневной войны Израиль занял две трети территории.
В 1981 году израильский парламент принял закон, который юридически включил Голаны в состав государства. Совбез ООН признал случившееся незаконной аннексией.
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