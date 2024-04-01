Два человека получили ранения при ударе Израиля по окрестностям Дамаска

Двое мирных жителей пострадали при ударе авиации Израиля по окрестностям Дамаска, сообщает Минобороны Сирии в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

По данным ведомства, удары нанесли около 21:30 (совпадает с мск) по нескольким объектам в окрестностях Дамаска. В результате пострадали два человека, также «был нанесен некоторый материальный ущерб».

Ранее, 19 марта, Израиль атаковал военные объекты в сельской местности Дамаска, средства ПВО сбили несколько ракет. SANA со ссылкой на военный источник сообщило, что Сирия понесла только материальный ущерб.