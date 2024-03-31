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Число погибших в результате подрыва автомобиля в Сирии выросло до 10

Число погибших в результате подрыва автомобиля в Сирии выросло до 10
Фото: White Helmets / Reuters
Фото: White Helmets / Reuters

Не менее 10 человек погибли в результате подрыва автомобиля в городе Аазаз, расположенном на севере Сирии, примерно в 7 км от границы с Турцией. Об этом сообщает корреспондент Al Mayadeen.

Взрыв произошел на рынке. По данным Al Mayadeen, пострадали более 30 человек. Телеканал отмечает, что город находится под контролем отрядов, поддерживаемых Турцией.

Автомобиль взорвали после окончания поста во время мусульманского месяца Рамадан, сообщает Reuters. Al Jazeera также пишет, что подрыв произошел в час пик, когда местные жители отправились за покупками после поста.

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В августе 2021 года в Аазазе подорвали грузовик. В результате пострадали не менее семи мирных жителей. На месте взрыва вспыхнул пожар. Незадолго до теракта в городе активизировались отряды Сил народной самообороны (СНС), которые атакуют вооруженные формирования оппозиции, поддерживаемые Турцией.

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