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Палестино-израильский конфликт ,  
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Четыре военных советника погибли после израильского удара по Сирии

КСИР: четыре военных советника погибли при ударе Израиля по Дамаску
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Фото: Firas Makdesi / Reuters
Фото: SANA / Reuters
Фото: Sham FM / Reuters
Фото: Firas Makdesi / Reuters
Фото: Firas Makdesi / Reuters
Фото: Firas Makdesi / Reuters
Фото: Firas Makdesi / Reuters

Четыре военных советника Ирана погибли в результате израильского удара по Сирии, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитные части иранских вооруженных сил).

В заявлении отдела по связям с общественностью КСИР говорится, что ряд сирийских военных и четыре иранских военных советника погибли в результате авиаудара, нанесенного израильскими истребителями.

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Фото:MichaelMartinSS / Shutterstock

Агентство SANA сообщило об ударах Израиля по жилому зданию в районе Меззе в Дамаске. В нем находятся несколько дипломатических миссий.

Reuters со ссылкой на источник уточнил, что в результате атаки погиб член КСИР, а сам удар пришелся на многоэтажное здание, которое использовали иранские советники, поддерживающие правительство Сирии.

Армия обороны Израиля фиксировала обстрелы с территории Сирии и несколько раз атаковала объекты критической инфраструктуры страны, в том числе аэропорты, после начала войны с палестинским движением ХАМАС.

Сирийское правительство одним из первых заявило о поддержке ХАМАС в конфликте с Израилем.

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