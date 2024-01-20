КСИР: четыре военных советника погибли при ударе Израиля по Дамаску

Четыре военных советника погибли после израильского удара по Сирии

Фото: Firas Makdesi / Reuters Фото: SANA / Reuters Фото: Sham FM / Reuters Фото: Firas Makdesi / Reuters Фото: Firas Makdesi / Reuters Фото: Firas Makdesi / Reuters Фото: Firas Makdesi / Reuters

Четыре военных советника Ирана погибли в результате израильского удара по Сирии, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитные части иранских вооруженных сил).

В заявлении отдела по связям с общественностью КСИР говорится, что ряд сирийских военных и четыре иранских военных советника погибли в результате авиаудара, нанесенного израильскими истребителями.

Агентство SANA сообщило об ударах Израиля по жилому зданию в районе Меззе в Дамаске. В нем находятся несколько дипломатических миссий.

Reuters со ссылкой на источник уточнил, что в результате атаки погиб член КСИР, а сам удар пришелся на многоэтажное здание, которое использовали иранские советники, поддерживающие правительство Сирии.

Армия обороны Израиля фиксировала обстрелы с территории Сирии и несколько раз атаковала объекты критической инфраструктуры страны, в том числе аэропорты, после начала войны с палестинским движением ХАМАС.

Сирийское правительство одним из первых заявило о поддержке ХАМАС в конфликте с Израилем.