Четыре военных советника погибли после израильского удара по Сирии
Четыре военных советника Ирана погибли в результате израильского удара по Сирии, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитные части иранских вооруженных сил).
В заявлении отдела по связям с общественностью КСИР говорится, что ряд сирийских военных и четыре иранских военных советника погибли в результате авиаудара, нанесенного израильскими истребителями.
Агентство SANA сообщило об ударах Израиля по жилому зданию в районе Меззе в Дамаске. В нем находятся несколько дипломатических миссий.
Reuters со ссылкой на источник уточнил, что в результате атаки погиб член КСИР, а сам удар пришелся на многоэтажное здание, которое использовали иранские советники, поддерживающие правительство Сирии.
Армия обороны Израиля фиксировала обстрелы с территории Сирии и несколько раз атаковала объекты критической инфраструктуры страны, в том числе аэропорты, после начала войны с палестинским движением ХАМАС.
Сирийское правительство одним из первых заявило о поддержке ХАМАС в конфликте с Израилем.
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