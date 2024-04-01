МИД объяснил отсутствие в переданной Киеву ноте теракта в «Крокусе»

Москва передаст Киеву дополнительную ноту с требованиями по теракту в концертном зале после того, как правоохранительные органы завершат работу, пояснила представитель ведомства Мария Захарова

Фото: Максим Шеметов / Reuters

В переданной Украине российской ноте нет требований по поводу теракта в «Крокус Сити Холле», так как работа правоохранительных органов еще не завершена, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Первого канала».

Накануне внешнеполитическое ведомство заявило, что передало Киеву требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) о немедленном аресте и выдаче всех причастных, в частности, к убийствам журналистки Дарьи Дугиной и военного корреспондента Владлена Татарского, к покушению на писателя и политика Захара Прилепина, а также к подрыву Крымского моста.

«Почему речь не идет на данном этапе о «Крокус Сити Холле»? Потому что необходимы материалы, которые должны предоставить правоохранительные органы, должны правоохранительные органы собрать соответствующую фактуру», — пояснила Захарова (цитата по ТАСС). По ее словам, по мере появления данных «об участии, возможном участии, свершившемся участии, планировавшемся участии украинских спецслужб», в том числе и в других террористических атаках, «дополнительно эта информация будет направлена нотой в качестве новой межгосударственной досудебной претензии».

Москва в ноте потребовала выдать главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка, «цинично признавшего 25 марта организацию Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов» в стране. В марте Басманный суд Москвы заочно арестовал Малюка по статье о теракте. В августе 2023 года он заявил, что лично занимался планированием и руководством подрыва Крымского моста в октябре 2022 года.

После атаки на «Крокус», ответственность за которую взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России), президент Владимир Путин заявил, что террористы после нападения ехали в сторону Украины, «где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно» для перехода границы. Директор ФСБ Александр Бортников также утверждал, что украинские спецслужбы причастны к нападению террористов. В офисе президента Украины Владимира Зеленского опровергли причастность Киева к теракту.

Позднее Следственный комитет заявил, что предполагаемые террористы получали деньги и криптовалюту с Украины. «В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами», — утверждает ведомство. На данный момент по делу о теракте арестованы девять человек.