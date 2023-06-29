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Обвиняемому в покушении на Прилепина продлили арест

Обвиняемому в покушении на Прилепина Александру Пермякову продлили арест до 6 октября
Александр Пермяков
Александр Пермяков (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Басманный суд Москвы продлил арест обвиняемому в покушении на писателя и политика Захара Прилепина Александру Пермякову до 6 октября, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Машина Прилепина взорвалась на трассе в Нижегородской области 6 мая. Погиб соратник писателя, уроженец Луганска Александр Шубин. Находившийся за рулем Прилепин был ранен, его прооперировали. Он по-прежнему находится в больнице.

Александру Пермякову 29 лет, он уроженец Украины. У него ранее была судимость: «Московский комсомолец» писал, что в 15-летнем возрасте он с группой приятелей совершил разбойное нападение; его осудили на четыре года колонии. По данным газеты, в 2014–2015 годах Пермяков участвовал в боевых действиях на стороне ДНР.

Его задержали в день взрыва, а арестовали 8 мая. Ему предъявили обвинение по статьям о террористическом акте (ст. 205 УК) и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК). Следственный комитет показал видео допроса подозреваемого, на котором тот заявил, что в 2018 году был завербован украинскими спецслужбами, а спустя четыре года приехал в Россию «с целью убийства, ликвидации Захара Прилепина».

МИД России возложил ответственность за покушение на Украину и страны Запада. Киев не подтвердил и не опроверг свою причастность к произошедшему.

Теги
Захар Прилепин Басманный суд арест покушение новости
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