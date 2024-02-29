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Фигурантов дела об убийстве Дугиной внесли в реестр террористов

Фигурантов дела об убийстве Дугиной внесли в реестр террористов и экстремистов
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Дарья Дугина (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Росфинмониторинг включил в перечень экстремистов и террористов обвиняемую в убийстве журналистки Дарьи Дугиной украинку Наталью Вовк и ее предполагаемого сообщника Богдана Цыганенко. Их имена появились в реестре на сайте ведомства.

В список попали Наталья Павловна Вовк, которая родилась 16 мая 1979 года в Мариуполе, и Богдан Петрович Цыганенко (родился 6 апреля 1978 года в Донецке). Согласно законодательству, после включения в реестр банки должны остановить обслуживание их счетов и заморозить деньги.

Журналистка Дарья Дугина, дочь философа Александра Дугина, погибла 20 августа 2022 года: когда девушка возвращалась из Подмосковья с фестиваля «Традиция», в ее автомобиле сработало взрывное устройство. Следственный комитет завел дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное общеопасным способом), по этой статье грозит до 20 лет лишения свободы.

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ФСБ назвало исполнительницей теракта гражданку Украины Наталью Вовк. По версии ФСБ, в июле 2022 года она приехала в Россию вместе с дочерью и поселилась в том же доме, где живет Дугина. Вовк также присутствовала на фестивале «Традиция», а после убийства выехала в Эстонию.

По данным спецслужбы, Вовк помогал гражданин Украины Богдан Цыганенко: он снабдил женщину поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко. Кроме того, как считает ФСБ, вместе с Вовк он собрал бомбу в арендованном гараже на юго-западе Москвы. Мужчина якобы приехал в Россию через Эстонию 30 июля, а уехал за день до взрыва.

Вовк и Цыганенко заочно арестовали. По делу проходят еще несколько человек. ФСБ считает, что за организацией убийства Дугиной стоят украинские спецслужбы. Власти Украины отвергли причастность к ее гибели.

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Теги
Росфинмониторинг террористы экстремисты Дарья Дугина убийство
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