Мэр сообщил о разрушении почти всех критических энергообъектов в Харькове

Игорь Терехов назвал «очень тяжелой» ситуацию в энергетической отрасли после ударов. 22 марта Минобороны России отчиталось об ударах возмездия. На Украине сообщали о самой масштабной атаке по объектам энергетики за последнее время

Фото: dsns_telegram / Telegram

В Харькове разрушена почти вся критическая энергетическая инфраструктура в результате ударов, заявил мэр города Игорь Терехов в интервью LIGA.net.

«Ситуация для энергетической отрасли очень тяжелая. Однако никто не опускает руки. У нас круглосуточно работают «пункты несокрушимости» [центры помощи, где можно согреться и зарядить телефон]. За два дня последнего блэкаута после обстрелов туда пришли 28 000 харьковчан», — сказал Терехов.

По его словам, в школах жителям раздают еду, за год там выдали 10 млн порций. «Мы переживали и более сложные времена — переживем и эти», — убежден глава города.

22 марта мэр рассказал, что в городе произошли 15 взрывов. Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о прилетах по объектам энергетики, в результате чего Харьков оказался «практически полностью без света». Позднее министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что ночью и утром 22 марта страна подверглась самой масштабной атаке по объектам энергетики в нескольких областях за последнее время, что привело к повреждениям объектов генерации, систем передачи и распределения электроэнергии. Кроме того, из-за обстрела была обесточена одна из линий электропередачи, питающая Запорожскую АЭС (станция находится в городе Энергодар, ее контролируют российские войска). В украинской компании «Энергоатом» уточнили, что отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750кВ «Днепровская», соединяющая ЗАЭС с объединенной энергосистемой страны. В телеграм-канале станции подтвердили отключение, но сообщили, что энергоснабжение АЭС обеспечивается за счет линии 330 кВ «Феросплавная».

Минобороны России в тот же день отчиталось о нанесении массированного удара по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ. Ведомство заявило, что всего с 16 по 22 марта в ответ на обстрелы территории России, попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов российские военные нанесли 49 «ударов возмездия».

После ударов Терехов уточнил, что Харьков полностью обесточен, в городе не работают системы водо- и теплоснабжения, электротранспорт, светофоры. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль позднее рассказал, что инфраструктура страны столкнулась с «серьезными разрушениями» после массированного удара российских военных. По его словам, повреждено около 20 подстанций, электростанции, в частности Днепровская ГЭС. Премьер назвал атаку одной из крупнейших за время конфликта и самой масштабной за этот «осенне-зимний период».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.