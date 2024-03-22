Премьер Украины рассказал о «серьезных разрушениях» после ночных ударов

После российского «удара возмездия» украинская инфраструктура понесла «серьезные разрушения», повреждено около 20 подстанций и несколько электростанций, заявил Шмыгаль, заверив, что энергосистема, несмотря на это, стабильна

Денис Шмыгаль (Фото: Yves Herman / Reuters)

Украинская инфраструктура столкнулась с «серьезными разрушениями» после массированного удара российских сил, поражено около 20 подстанций, электростанции, в частности Днепровская ГЭС, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства. Отрывок из его выступления опубликован в телеграм-канале украинского премьера.

Шмыгаль назвал удар одним из крупнейших за время конфликта и самым масштабным за этот «осенне-зимний период». По его словам, под удары попали Харьковская, Сумская, Полтавская, Винницкая, Днепропетровская, Одесская, Ивано-Франковская, Львовская, Хмельницкая и Николаевская области, а также подконтрольная Киеву часть Запорожской области.

«Есть проблемы в нескольких регионах. Ключевое сейчас — энергосистема целостная и энергосистема работает стабильно. <...> Дефицита мощностей нет и пока не прогнозируется», — заверил Шмыгаль.

Он рассказал, что свет будут возвращать в три этапа: сначала «заживляют» критическую инфраструктуру (теплоснабжение, водоснабжение, подача энергии в больницы). На втором этапе будут восстанавливать энергоснабжение для населения, на заключительном — для промышленности. По предварительным оценкам, для того чтобы «заживить всех бытовых потребителей», понадобится около суток, добавил Шмыгаль.

Минобороны России сообщило, что за неделю с 16 по 22 марта по украинским объектам нанесли 49 «ударов возмездия» с использованием в том числе гиперзвуковых ракет «Кинжал» и беспилотников. Удары наносились в ответ на обстрелы российской территории, а также попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов.

В это число входит и массированный удар по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ, нанесенный в ночь на 22 марта.

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«В результате удара дезорганизовано функционирование предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов. Кроме того, уничтожены иностранная военная техника и средства поражения, доставленные на Украину из стран НАТО, нарушены переброски к переднему краю резервов противника, поражены подразделения ВСУ и наемников в районах восстановления боеспособности», — отчитались в военном ведомстве.

Все цели массированного удара достигнуты, подчеркнули в Минобороны.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал эту атаку самой масштабной за последнее время. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что город оказался почти полностью обесточен, глава администрации Одесской области Олег Кипер сообщил, что без света в регионе остались около 53 тыс. потребителей.

Директор оператора ДнепроГЭС «Укргидроэнерго» Игорь Сирота сообщил о критических повреждениях на энергетическом объекте, позже объявив, что электростанция полностью прекратила работу. По данным оператора, зафиксированы прямые попадания в ГЭС-1 и ГЭС-2, однако угрозы прорыва дамбы нет.