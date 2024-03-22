Харьков почти полностью остался без света после серии взрывов

В Харькове прозвучала серия из 15 взрывов, сообщил мэр. Глава областной администрации заявил о повреждении критической инфраструктуры. Также взрывы были слышны в Запорожье, Днепре, Хмельницком, Сумах

Ликвидация последствий удара по Харькову 20 марта (Фото: Sofiia Gatilova / Reuters)

В Харькове прогремело 15 взрывов, сообщил мэр Игорь Терехов в телеграм-канале.

Глава военной администрации Олег Синегубов призвал жителей оставаться в укрытиях. По его словам, зафиксированы прилеты по объектам энергетики. «Город практически полностью без света. Все экстренные службы уже работают», — написал Синегубов.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Кроме того, взрывы прозвучали в Запорожье, сообщили «РБК Украина» и «Зеркало недели». «Суспiльне» пишет, что взрывы прогремели дважды: около 5:15 мск и 6:00 мск. Глава запорожской военной администрации Иван Федоров позднее уточнил, что в городе было восемь прилетов, повреждения получили инфраструктурные объекты.

Также издание сообщило о взрывах в Хмельницкой области: в Хмельницком, Шепетовке, Староконстантинове, Красилове и окрестных селах пропал свет. Взрывы прогремел в Днепре, передают «Укринформ» и «Суспiльне». ТСН сообщает о взрывах в Сумах.

На всей территории Украины с 5:45 мск действует воздушная тревога.

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Взрывы в Харькове звучали также 20-21 марта. Тогда Терехов сообщил, что после первого взрыва вспыхнул пожар, были погибшие и раненые.