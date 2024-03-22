Харьков почти полностью остался без света после серии взрывов
В Харькове прогремело 15 взрывов, сообщил мэр Игорь Терехов в телеграм-канале.
Глава военной администрации Олег Синегубов призвал жителей оставаться в укрытиях. По его словам, зафиксированы прилеты по объектам энергетики. «Город практически полностью без света. Все экстренные службы уже работают», — написал Синегубов.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Кроме того, взрывы прозвучали в Запорожье, сообщили «РБК Украина» и «Зеркало недели». «Суспiльне» пишет, что взрывы прогремели дважды: около 5:15 мск и 6:00 мск. Глава запорожской военной администрации Иван Федоров позднее уточнил, что в городе было восемь прилетов, повреждения получили инфраструктурные объекты.
Также издание сообщило о взрывах в Хмельницкой области: в Хмельницком, Шепетовке, Староконстантинове, Красилове и окрестных селах пропал свет. Взрывы прогремел в Днепре, передают «Укринформ» и «Суспiльне». ТСН сообщает о взрывах в Сумах.
На всей территории Украины с 5:45 мск действует воздушная тревога.
Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры»
Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и
цифровые навыки.
Взрывы в Харькове звучали также 20-21 марта. Тогда Терехов сообщил, что после первого взрыва вспыхнул пожар, были погибшие и раненые.
Боррель фразой «не стоит пугать людей» ответил на слова Макрона об Украине
Названа причина отмены запуска космического корабля с Байконура. Подробности
Литва прекратила пропускать грузовики из Калининградской области. Названа причина
Минобороны сообщило об ударе «Канжалами» по центрам принятия решений ВСУ
Путин обратился к россиянам по итогам выборов. Видео
Никита Кологривый опубликовал видео с извинениями за дебош в баре
Порошенко раскритиковал в Верховную раду за «оторванную от реальности» повестку
Губернатор Гладков показал на фото последствия обстрелов Белгорода
Компания Илона Маска показала, как человек с вживленным чипом играет в шахматы
Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?
Курс доллара аномально упал ниже ₽92. Эксперты ожидали его роста