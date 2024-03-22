 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Харьков почти полностью остался без света после серии взрывов

Губернатор: Харьков остался без света после серии взрывов
Сюжет
Военная операция на Украине
В Харькове прозвучала серия из 15 взрывов, сообщил мэр. Глава областной администрации заявил о повреждении критической инфраструктуры. Также взрывы были слышны в Запорожье, Днепре, Хмельницком, Сумах
Ликвидация последствий удара по Харькову 20 марта
Ликвидация последствий удара по Харькову 20 марта (Фото: Sofiia Gatilova / Reuters)

В Харькове прогремело 15 взрывов, сообщил мэр Игорь Терехов в телеграм-канале.

Глава военной администрации Олег Синегубов призвал жителей оставаться в укрытиях. По его словам, зафиксированы прилеты по объектам энергетики. «Город практически полностью без света. Все экстренные службы уже работают», — написал Синегубов.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Кроме того, взрывы прозвучали в Запорожье, сообщили «РБК Украина» и «Зеркало недели». «Суспiльне» пишет, что взрывы прогремели дважды: около 5:15 мск и 6:00 мск. Глава запорожской военной администрации Иван Федоров позднее уточнил, что в городе было восемь прилетов, повреждения получили инфраструктурные объекты.

Также издание сообщило о взрывах в Хмельницкой области: в Хмельницком, Шепетовке, Староконстантинове, Красилове и окрестных селах пропал свет. Взрывы прогремел в Днепре, передают «Укринформ» и «Суспiльне». ТСН сообщает о взрывах в Сумах.

На всей территории Украины с 5:45 мск действует воздушная тревога.

В Харькове второй раз за день прозвучали взрывы
Политика
Фото:Joe Raedle / Getty Images

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры»

Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и
цифровые навыки.

Оставить заявку

Взрывы в Харькове звучали также 20-21 марта. Тогда Терехов сообщил, что после первого взрыва вспыхнул пожар, были погибшие и раненые. 

Боррель фразой «не стоит пугать людей» ответил на слова Макрона об Украине

Названа причина отмены запуска космического корабля с Байконура. Подробности

Литва прекратила пропускать грузовики из Калининградской области. Названа причина

Минобороны сообщило об ударе «Канжалами» по центрам принятия решений ВСУ

Путин обратился к россиянам по итогам выборов. Видео

Никита Кологривый опубликовал видео с извинениями за дебош в баре

Порошенко раскритиковал в Верховную раду за «оторванную от реальности» повестку

Губернатор Гладков показал на фото последствия обстрелов Белгорода

Компания Илона Маска показала, как человек с вживленным чипом играет в шахматы

Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?

Курс доллара аномально упал ниже ₽92. Эксперты ожидали его роста
Авторы
Теги
София Шошина София Шошина, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина Запорожье взрывы Харьков Днепр Хмельницкий
Материалы по теме
В Луганске пять полицейских пострадали при взрыве во время задержания
Общество
Мэр Николаева сообщил о взрыве в городе
Политика
В Киеве прогремели взрывы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 100,37 (-0,25) Инвестиции, 21 мар, 16:46 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 91,95 (-0,74) Инвестиции, 21 мар, 16:46
Свифтономика. Рэй Далио назвал Тейлор Свифт новым президентом США Pro, 07:01
СК расширил обвинение по делу Елены Блиновской Общество, 06:52
Добытчик крабов из Приморья подал иск к Росрыболовству на 1 млрд руб. Бизнес, 06:31
Харьков почти полностью остался без света после серии взрывов Политика, 06:11
Эксперты выявили рост числа продаваемых в даркнете российских компаний Бизнес, 06:00
Российская подлодка «Волхов» запустила ракету «Калибр» в Японском море Политика, 05:43
Посол заявил о «глубокой заморозке» отношений Японии и России Политика, 05:26
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Племянник Миттерана и экс-министр культуры Франции умер от рака Общество, 05:14
Россияне стали реже брать с собой обеды на работу Общество, 05:00
Захарова осудила введение пошлины на зерно из России Политика, 04:50
Reuters узнал о влиянии Пекина на отказ Киева от списка «спонсоров войны» Политика, 04:35
16 штатов продали иск против решения Байдена по экспорту СПГ Политика, 04:21
На Украине решили отказаться от категории ограниченной годности к службе Политика, 03:56
На Камчатке освободили взятую в заложницы женщину Общество, 03:46