Си Цзиньпин назвал воссоединение с Тайванем целью всех китайцев

Пекин должен продвигать модель «Одна страна — две системы» и воссоединиться с Тайванем. Тайбэй отвергает модель, предложенную КНР

Китай должен добиться воссоединения страны, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с речью на заключительном заседании первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва, его слова приводит Xinhua.

«Мы должны твердо продвигать модель «Одна страна — две системы» и великое дело воссоединения Родины. Построение сильной страны неотделимо от долгосрочного процветания и стабильности Гонконга и Макао [специальные административные районы Китая]. <...> Осуществление полного воссоединения Родины является общим желанием всех китайских сыновей и дочерей и смыслом национального возрождения», — сказал Си Цзиньпин.

Пекин будет стремиться к «мирному развитию отношений по обе стороны Тайваньского пролива», противостоять вмешательству извне и сепаратизму, добавил он.

Тайвань объявил о своей независимости от Китая в 1949 году. Пекин по-прежнему считает остров своей отколовшейся провинцией. Тайбэй отвергает модель «Одна страна — две системы», предложенную КНР.

В своей «Белой книге», в которой изложена национальная оборонная стратегия, Китай не исключал силового решения тайваньского вопроса в случае отсутствия продвижения мирных усилий, направленных на воссоединение. В частности, такое решение может быть принято при возможном вмешательстве внешних сил и тех, кто поддерживает независимость островного государства.

В марте занимающий с 2012 года пост председателя КНР Си Цзиньпин был переизбран на новый срок в третий раз подряд. Одним из первых телеграмму «дорогому другу» с «сердечными поздравлениями» направил президент России Владимир Путин.