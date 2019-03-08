Минобороны Турции анонсировало развертывание С-400 в стране осенью

Сейчас турецкие ВВС решают, в каких районах страны лучше установить зенитные ракетные системы. Турция приобрела у России четыре дивизиона С-400 в конце 2017 года за $2,5 млрд, что вызвало недовольство в США

Зенитная ракетная система С-400 (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Развертывание российских зенитных ракетных систем С-400 в Турции стартует в октябре. Об этом заявил глава турецкого Минобороны Хулуси Акар, передает агентство Anadolu.

На данный момент ВВС Турции изучают, в каких регионах лучше всего разместить С-400. Министр подчеркнул, что выбор российских зенитных систем — «предпочтение [Анкары], а не необходимость». «Мы должны защищать и защитим 82 млн наших граждан», — подчеркнул он. По его словам, Анкара намерена заниматься совместным производством зенитных систем, передачей технологий и в дальнейшем планирует сама стать их производителем. Это необходимо из-за того, что Турция «с середины 1990-х годов находится под угрозой нападения с воздуха».

Россия и Турция в декабре 2017 года подписали соглашение о поставке для Анкары четырех дивизионов С-400 за $2,5 млрд. Через год Вашингтон предложил турецким властям приобрести американские противоракетные комплексы Patriot за $3,5 млрд. В МИД Турции заявляли, что страна откажется от поставок этих систем, если США потребуют разорвать контракт с Россией по С-400. Президент Владимир Путин также осудил попытки американских властей надавить на Турцию, подчеркнув, что страна самостоятельно приняла решение приобрести С-400.

В начале марта президент США Дональд Трамп объявил об отмене льготного режима торговли с Турцией «на основании уровня экономического развития страны». В ответ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что Анкара может закупить у России новые зенитные ракетные системы С-500 в будущем. Летом 2018 года он рассказывал, что предлагал Путину совместно производить С-500, не уточнив, что ему ответил российский лидер.