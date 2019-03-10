Эрдоган отверг связь закупки систем С-400 с безопасностью НАТО

Вопрос покупки Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400 «не имеет ничего общего» с безопасностью НАТО, США или закупками американских истребителей F-35. Об этом на митинге в провинции Диярбакыр заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает агентство Anadolu.

По словам президента, давление, которое оказывается на Турцию из-за покупки С-400, связано с тем, что Анкара «предпринимает действия в отношении событий в регионе, особенно в отношении Сирии».

Причины, по которым Анкара приобретает российскую систему ПВО, «очевидны», добавил Эрдоган.

6 марта замруководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино заявил, что в случае закупки С-400 Вашингтон будет вынужден провести «переоценку» участия Анкары в программе истребителей F-35. По его словам, это также создает риски для других возможных сделок по вооружению с Турцией в будущем.