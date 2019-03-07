МИД объяснил желание Вашингтона помешать покупке С-400 слабостью США

Попытки Вашингтона помешать Турции закупить российские ЗРК С-400 свидетельствуют о слабости США на рынке вооружений. Об этом «РИА Новости» заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.

По его мнению, «бесцеремонное давление» Вашингтона на Анкару с целью сорвать сделку по покупке Турцией систем С-400 демонстрирует «слабость позиций» США на мировом рынке оружия. Дипломат пояснил, что Соединенные Штаты не могут предложить лучшего, чем Россия, соотношения цены и качества военного оружия.​

Таким образом, резюмировал Ермаков, в арсенале Вашингтона «остаются только рычаги нездорового политического давления», на которое не поддаются суверенные страны.​

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что сделку Москвы и Анкары по С-400 можно считать «завершенной». «Все уже согласовано — от кредитных условий до совместного производства, все подписано <...> отказаться от сделки было бы безнравственно», — отметил он.