В США пригрозили Турции «серьезными последствиями» из-за С-400

Турцию будут ждать «серьезные последствия» в отношениях с США в том случае, если она закупит российские зенитные ракетные системы С-400. Об этом сообщил исполняющий обязанности пресс-секретаря Пентагона Чарльз Саммерс.

«Если Турция возьмет С-400, это приведет к серьезным последствиям с точки зрения наших военных отношений с ней», — приводит его слова Washington Examiner.

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар анонсировал развертывание российских зенитных ракетных систем С-400, которое стартует в октябре текущего года. На данный момент ВВС Турции изучают, в каких регионах лучше всего разместить установки.

Необходимость размещения ракетных систем Акар объяснил тем, что Турция «с середины 1990-х годов находится под угрозой нападения с воздуха».

Контракт на поставку С-400 Турции был заключен в декабре 2017 года. Анкара купит у Москвы четыре дивизиона ЗРК на $2,5 млрд. В конце декабря 2018 года Госдепартамент США уведомил конгресс о предложении продать Турции свои системы ПВО Patriot на сумму $3,5 млрд. Как писало турецкое издание Yeni Safak, Анкара и Вашингтон не могут договориться об условиях сделки. В частности, Турция изначально рассчитывала именно на американское вооружение, однако США отказались предоставлять скидку на технику, что сделало покупку российских систем С-400 более выгодной. В Кремле заявляли, что возможные поставки Турции ЗРК Patriot на соглашение по С-400 не повлияют.