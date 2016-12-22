Антонов счел «дело Скрипаля» поводом для давно задуманных атак на Россию

Посол России в США Анатолий Антонов считает, что события в Великобритании, развернувшиеся вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, являются лишь предлогом для давно задуманной провокации некоторых стран против России

Анатолий Антонов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании стало поводом для осуществления некоторыми странами давно задуманной провокации против России. Об этом посол России в США Анатолий Антонов рассказал в интервью «Пятому каналу».

«События в Великобритании явились лишь только предлогом для того, чтобы реализовать давно задуманную провокацию в отношении РФ. Мы внимательно посмотрели, кто в последнее время ездил в посольство США в Москве. Что это за люди — это люди из кризисного центра, из британского отдела госдепартамента. Все эти провокации готовились более трех недель», — сказал дипломат.

В ночь на воскресенье, 1 апреля, из США начали выезжать российские дипломаты, которых американские власти объявили персонами нон грата. Всего в Россию возвращаются 60 членов дипмиссии, вместе с членами семей — 171 человек. Для перевоза дипломатов было выделено два самолета специального летного отряда «Россия». Оба уже вылетели из международного аэропорта имени Даллеса в Вашингтоне, один полетел транзитом через Нью-Йорк, чтобы по пути забрать еще 14 семей, второй сразу взял курс на Москву.

О высылке российских дипломатов власти США объявили 26 марта. Вашингтон поддержал Великобританию, которая обвиняет российские спецслужбы в отравлении 66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии. Также американское правительство приняло решение закрыть генконсульство России в Сиэтле.

Россия действия США сочла провокацией и приняла ответные меры — выслала 60 членов американской дипмиссии и отозвала разрешение на работу генконсульства в Санкт-Петербурге. Все обвинения в свой адрес Москва опровергает и требует предоставить доказательства.