Россия решила закрыть генконсульство США в Санкт-Петербурге

Генконсульство США в Санкт-Петербурге будет закрыто в ответ на аналогичный шаг, который Вашингтон совершил по отношению к российскому представительству в Сиэтле. Также из России будет выслана группа американских дипломатов

Генеральное консульство США в Санкт-Петербурге (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Россия ответит на закрытие генконсульства в Сиэтле зеркально — закрытием американского димпломатического представительства в Санкт-Петербурге. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров после встречи со спецпредставителем генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. Трансляция его выступления ведется на сайте внешнеполитического ведомства.

«В эти минуты посол США в РФ Джон Хантсман приглашен в наше министерство, где мой заместитель Сергей Рябков излагает ему содержание ответных мер в отношении США», — сказал Лавров. Среди них — высылка аналогичного количества дипломатов и отзыв согласия России на работу генконсульства США в Санкт-Петербурге».

В заявлении МИДа указывается, что работа генконсульства в Санкт-Петербурге должна быть прекращена в двухдневный срок. Уже 31 марта американские дипломаты должны покинуть занимаемое ими здание.

О вероятном закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге 29 марта со ссылкой на источники в МИДе сообщила газета «Известия». Источник отметил, что рассматривались также варианты закрытия представительств в Екатеринбурге либо Владивостоке, однако «питерское консульство с точки зрения статуса для американцев важнее». Особо собеседник газеты отметил, что последнее слово по этому вопросу останется за Владимиром Путиным.

Закрытие генконсульства в Санкт-Петербурге победило в голосовании об ответных мерах России, которое российское посольство в Вашингтоне организовало в Twitter. Среди вариантов также было закрытие представительств в Екатеринбурге или Владивостоке. За это решение высказались 47%, следует из итогов голосования. При этом 35% участников голосования высказались за закрытие представительства в Екатеринбурге, 18% — за закрытие дипмиссии во Владивостоке. Всего в голосовании приняло участие более 57 тыс. человек.

О закрытии российского генконсульства в Сиэтле Вашингтон объявил в рамках «дела Скрипаля». В Белом доме заявили о доверии позиции Лондона, обвиняющего российские спецслужбы в отравлении экс-полковника ГРУ и его дочери в Солсбери. 26 марта Белый дом объявил, что из солидарности с Великобританией также вышлет из страны 48 дипломатов и 12 сотрудников российского постпредства при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Всего о высылке российских дипломатов из-за «дела Скрипаля» к 29 марта объявили 28 стран. Последним государством, присоединившимся к этой кампании, стала Грузия, которая решила выслать из страны одного из сотрудников российской секции интересов при посольстве Швейцарии (секция заменяет российское посольство в стране после разрыва дипотношений в 2008 году). Еще пять стран — Словакия, Мальта, Люксембург, Португалия и Словения — решили временно отозвать своих послов из России для консультаций.