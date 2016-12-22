Самолет с высланными из США российскими дипломатами вылетел из Вашингтона

Первый самолет с российскими дипломатами и членами их семей вылетел из Вашингтона в Москву. Членов российской дипмиссии проводил посол Анатолий Антонов. Дипломаты летят на самолете специального летного отряда «Россия»

Анатолий Антонов (Фото: Посольство России в США / Twitter)

Из вашингтонского международного аэропорта имени Даллеса вылетел первый самолет с российскими дипломатами и членами их семей, которых выслали американские власти. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Flightradar24.

Согласно данным портала, отслеживающего авиационную навигацию, воздушное судно Ilyushin Il-96-300 специального летного отряда «Россия», который обслуживает первых лиц государства и российский МИД. Самолет должен прилететь в столичный аэропорт Внуково в воскресенье, 1 апреля, в 10:45 мск.

В Twitter посольства России в Вашингтоне отмечается, что посол Анатолий Антонов проводил своих коллег в аэропорту. «Посол А.И.Антонов проводил коллег и членов их семей, которые покидают сегодня США по решению американской стороны», — говорится в сообщении.

Ранее в Вашингтоне все российские дипломаты, которых выдворили американские власти, и их семьи покинули территорию российского посольства. Как сообщил агентству ТАСС пресс-секретарь посольства Николай Лахонин, дипломатов вывезли двумя автобусами. Никаких провокаций и других происшествий не происходит. Дипломатов провожали десятки их коллеги, а перед отправкой автобусов звучал марш «Прощание славянки» и аплодисменты.

Помимо этого российские дипломаты вместе с семьями покинули жилой комплекс постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке. Они направляются на автобусе в аэропорт имени Джона Кеннеди, откуда вылетят спецбортом в Москву. Их отъезд также прошел без происшествий.

Американские власти приняли решение выслать из США 60 российских дипломатических представителей в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. Всего США покинут 48 дипломатов из дипучреждений и 12 сотрудников российского представительства при штаб-квартире ООН. Кроме того, Вашингтон решил закрыть российского генеральное консульство в Сиэтле. Оно прекратило свою работу в субботу, 31 марта.

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что Вашингтон хочется вести диалог с российской стороной по таким вопросам, как безопасность, Украины, Северная Корея, и другим «раздражителям», которые существуют между США и Россией. «Двери с нашей стороны открыты», — сказал американский посол.

В четверг, 29 марта, российский министр иностранных дел анонсировал закрытие американского генерального консульство в Санкт-Петербурге в качестве ответной меры на действие Вашингтона. Он также отметил, что Москва вышлет аналогичное число дипломатов США количеству российских дипломатических представителей, высланных их Соединенных Штатов.