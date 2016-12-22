Лавров рассказал об ответе России на высылку российских дипломатов
Политика, 20:13
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Лавров рассказал об ответе России на высылку российских дипломатов
Россия ответит всем странам, выславшим российских дипломатов зеркально. По словам Сергея Лаврова будет выдворено столько же работников иностранных дипмиссий
В МИД России был вызван посол США Джон Хантсман, его проинформируют об ответных мерах на высылку российских дипломатов, рассказала глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров по итогам переговоров со спецпосланником Генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. Трансляция велась на сайте МИД.
«Ответные меры будут зеркальными и не только», — заявил Лавров.
США выслали 60 российских дипломатов, всего западные страны выдворили более 140 российских дипломатических работников.
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