Второй самолет с российскими дипломатами вылетел из Вашингтона в Москву

Второй самолет с российскими дипломатами и членами их семей вылетел из аэропорта Даллеса. Вылетевший до этого лайнер уже приземлился в Нью-Йорке, чтобы забрать оттуда еще 14 семей. Дипломатов высылают в связи с «делом Скрипаля»

Дипломаты и члены их семей покидают посольство в Вашингтоне (Фото: Carolyn Kaster / AP)

Из международного аэропорта имени Даллеса в Вашингтоне вылетел второй борт специального летного отряда «Россия» с высланными из США российскими дипломатами и членами их семей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на FlightRadar24.

Всего в Москву возвращаются 60 членов российской дипмиссии. С учетом их семей США покидает 171 человек. Дипломатов вывозят двумя самолетами СЛО «Россия», который обслуживает первых лиц государства и МИД. Одно воздушное судно летит напрямую в Москву, второе делает промежуточную остановку в Нью-Йорке, чтобы оттуда забрать двух сотрудников генконсульства и 12 сотрудников российского постпредства с семьями. Дипломатов в Вашингтоне лично проводил практически до трапа лайнера посол России в США Анатолий Антонов.​

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