Тулеев объявил об отставке после пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Глава Кемеровской области Аман Тулеев попросил президента принять его досрочную отставку после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», в котором, по официальным данным погибли 64 человека

Аман Тулеев (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Руководивший Кемеровской областью 21 год Аман Тулеев объявил об уходе в отставку. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации региона.

Об отставке «по собственному желанию» он попросил президента Владимира Путина, отмечается в сообщении.

Причины своей отставки Тулеев объяснил в видеообращении. «Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя», — сказал губернатор региона. По его словам, он «сделал все, что мог», но «надо же жить, дальше жить».

Утром 27 марта в Кемерово начался стихийный митинг с требованиями прозрачного расследования пожара и отставки Тулеева и чиновников городской администрации. Собравшиеся при этом скандировали «В отставку!», «Правду!» и «Где Тулеев?!». По информации портала «Тайга.инфо», требования отставки относились как к главе региона, так и к посетившему митингу вице-губернатору Цивилеву. В ходе митинга вице-губернатор заявил местному жителю Игорю Вострикову, который потерял в ходе пожара троих детей, что тот «пиарится на трагедии» (об этом в своем Instagram рассказал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов). После этого Цивилев опустился на колени перед митингующими и извинился перед ними.

Тулеев на митинге не появился. Но он встретился с прилетевшим в Кемерово президентом Владимиром Путиным и попросил у него прощения за произошедшее. Губернатор потерял племянницу, погибшую во время пожара, рассказал он президенту.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. По последним данным, в нем погибли как минимум 64 человека, в том числе 41 ребенок. Возбуждено дело по трем статьям, задержаны несколько подозреваемых, в том числе директор фирмы, работавшей с торговым центром, и арендатор помещения, где, предположительно, началось возгорание. По информации следствия, в тот день в ТЦ не работала пожарная сигнализация, а дежуривший охранник выключил систему противопожарной безопасности.

Руководитель и совладелец угольной компании «Колмар» Сергей Цивилев был назначен вице-губернатором Кузбасса 2 марта. Ему принадлежит 70% компании «Колмар», добывающей коксующийся уголь в Якутии. Оставшимися 30% компании владеет «Волга Груп» Геннадия Тимченко. после его назначения в «Колмаре» РБК заявили, что Цивилев в компании больше не работает. Также вице-губернатор заявил журналистам, что больше не владеет акциями «Колмара». «Чтобы дальше продолжало все развиваться, я принял решение подарить акции своей супруге (замгендиректора «Колмара» Анне Цивилевой — РБК)», — сказал он. Для региона Цивилев является варягом: у него нет никаких связей с Кемеровской областью.

Ожидаемая отставка

В начале марта РБК писал о том, что Тулеев покинет свой пост после президентских выборов из-за тяжелой болезни. Планировалось, что он уйдет в отставку после того, как отметит на губернаторском посту свой 74-й день рождения — 13 мая 2018 года, утверждали два источника РБК, близкие к местным властям. Однако отставку спровоцировала ситуация с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня», сказали РБК политологи.

Отставка Тулеева в сложившихся обстоятельствах была после произошедшего неизбежной, заявил РБК глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По его мнению, после начала стихийного митинга и неудачного выступления Цивилева Кремль уже не мог «держать паузу» в вопросе отставки Тулеева: «отказ от такой отставки мог бы стать началом растранжирования эффекта от президентских выборов, в чем центральная власть не заинтересована». Главная политическая интрига нынешней ситуации в Кемерово — в том, удастся ли новому главе удерживать местную систему власти. «Возможно, что стабильность в столь устойчивом регионе держалась персонально на Тулееве и без него все рассыпется», — предположил Виноградов.

В течение долгих лет «тулеевский режим» был вполне устойчивым, заявил РБК политолог Ростислав Туровский. «Но в последнее время из-за проблем Тулеева со здоровьем этот режим ждала эрозия, — считает он. — Понятно, что власть начала переходить чиновникам, вице-губернаторам, и весь регион уже не завязан на одном человеке». Тем не менее жители Кемеровской области привыкли «молиться и уповать» на главу региона, сказал политолог. Поэтому «абсолютному варягу» Цивилеву нужно будет «включиться в преемственность», чтобы сохранить губернаторское кресло и после сентябрьских выборов. «Несмотря на популизм Тулеева, его политика была социально ориентированной, — отметил Туровский. — И это скорее хорошо, так что Цивилеву стоит подхватить эту волну».

В Кемеровской области выборы губернатора должны пройти 9 сентября — в единый день голосования. В этом случае они совпадут с выборами в региональное заксобрание — Совет народных депутатов. По словам Туровского, совпадение двух кампаний может быть на руку новому главе региона. «Конечно, новому губернатору-«варягу» легче будет совместить свою кампанию с подготовкой выборов в заксобрание, чем выступать полностью самостоятельно», — отметил политолог.