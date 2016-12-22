Жители Кемерово вышли на стихийный митинг. Фоторепортаж

На митинг возле здания городской администрации Кемерово вышли жители города, которые требуют тщательного расследования причин пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», унесшего жизни 64 человек, и отставки чиновников во главе с губернатором области Аманом Тулеевым. Митинг, начавшийся около 09:00 (05:00 мск) во вторник, продолжается уже более четырех часов. РБК собрал кадры с акции.

Оценки числа участников митинга разнятся от «нескольких сотен» до 5 тыс. Региональное информагентство «Тайга.инфо» сообщает, что во время акции численность собравшихся менялась от 1,5 тыс. до 4 тыс. человек. «Интерфакс-Сибирь» также пишет, что со временем людей на площади становилось все больше.



Среди тех, кто собрался на площади, есть родственники и знакомые погибших. Люди скандировали «Правду!» и «В отставку!».

Инициативная группа во главе с мэром города Ильей Сердюком направилась в морг, чтобы убедиться, что официальные данные о числе погибших корректны

Во время митинга также организовали заполнение списка, куда люди могут вносить свои имена, если хотят сообщить о пропавших без вести родственниках и знакомых, сообщает «Тайга.инфо»

На требование раскрыть точное число погибших вице-губернатор Сергей Цивилёв сообщил, что, по заявлениям родственников, пропавшими без вести числятся пока 64 человека. Эти данные совпадают с числом погибших из списка, предоставленного РБК источниками в региональных управлениях МЧС и МВД.



Как сообщило агентство «Интерфакс-Сибирь», к площади, где проходит акция, подъехали шесть автозаков с сотрудниками ОМОНа и пять автомобилей скорой помощи





Собравшиеся скандировали «В отставку!», «Правду!» и «Где Тулеев?!». Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на митинге не появился.