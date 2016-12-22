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Жители Кемерово вышли на стихийный митинг. Фоторепортаж
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Жители Кемерово вышли на стихийный митинг. Фоторепортаж
Общество, 10:45
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Жители Кемерово вышли на стихийный митинг. Фоторепортаж
На митинг возле здания городской администрации Кемерово вышли жители города, которые требуют тщательного расследования причин пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», унесшего жизни 64 человек, и отставки чиновников во главе с губернатором области Аманом Тулеевым. Митинг, начавшийся около 09:00 (05:00 мск) во вторник, продолжается уже более четырех часов. РБК собрал кадры с акции.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Оценки числа участников митинга разнятся от «нескольких сотен» до 5 тыс. Региональное информагентство «Тайга.инфо» сообщает, что во время акции численность собравшихся менялась от 1,5 тыс. до 4 тыс. человек. «Интерфакс-Сибирь» также пишет, что со временем людей на площади становилось все больше.
 
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Среди тех, кто собрался на площади, есть родственники и знакомые погибших. Люди скандировали «Правду!» и «В отставку!».
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Инициативная группа во главе с мэром города Ильей Сердюком направилась в морг, чтобы убедиться, что официальные данные о числе погибших корректны
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Во время митинга также организовали заполнение списка, куда люди могут вносить свои имена, если хотят сообщить о пропавших без вести родственниках и знакомых, сообщает «Тайга.инфо»
Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и первый заместитель губернатора Владимир Чернов (в центре слева направо)
(Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

На требование раскрыть точное число погибших вице-губернатор Сергей Цивилёв сообщил, что, по заявлениям родственников, пропавшими без вести числятся пока 64 человека. Эти данные совпадают с числом погибших из списка, предоставленного РБК источниками в региональных управлениях МЧС и МВД.
 

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Как сообщило агентство «Интерфакс-Сибирь», к площади, где проходит акция, подъехали шесть автозаков с сотрудниками ОМОНа и пять автомобилей скорой помощи

 
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Собравшиеся скандировали «В отставку!», «Правду!» и «Где Тулеев?!». Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на митинге не появился.
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Президент России Владимир Путин, который утром 27 марта приезжал в Кемерово, встретился с инициативной группой, участники которой подвергали сомнению официальную информацию о погибших. Глава государства обратился к ним с призывом не верить данным, распространяемым в соцсетях, и пообещал, что все виновные будут наказаны.
Теги: мультимедиа
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