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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны России заявило о провале попыток ВСУ восполнить потери

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Военная операция на Украине
Так, в феврале мобилизованы менее 28 тыс. украинцев «при общих потерях за месяц 38920 военнослужащих», утверждает ведомство. Генштаб ранее оценил потери Киева более чем в 1 млн военных, Зеленский сообщал о 46 тыс. убитыми
Фото: Sofiia Gatilova / Reuters
Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Попытки Украины восполнить потери на линии фронта не имеют успеха, заявило Минобороны России.

Так, в феврале 2025 года территориальными центрами комплектования (ТЦК; аналог военкомата) были мобилизованы менее 28 тыс. украинцев «при общих потерях за месяц 38920 военнослужащих», утверждает ведомство.

«Данные за февраль подтверждают тенденцию предыдущих месяцев о стабильном превышении количества раненых и убитых военнослужащих ВСУ над количеством мобилизованных «людоловами» ТЦК», — уверены в Минобороны.

В январе на Украины были мобилизованы около 28 тыс. человек при общих потерях в 51960 военных, в декабре 2024 года — около 33 тыс. при потерях 48470 военнослужащих, в ноябре — около 34 тыс. при потерях 60805 военных, уверяют в министерстве.

Там также заявили, что после запуска на Украине проекта «Контракт 18-24», подразумевающего возможность для молодых людей, по возрасту не подпадающих под мобилизацию, заключить контракт на службу в вооруженных силах, «не получается набрать в ряды ВСУ даже пары тысяч «добровольцев» при целевом показателе 4 тысячи добровольцев в месяц».

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Российско-американские переговоры во дворце Эд-Диръи в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, 18 февраля 2025&nbsp;г.

В феврале начальник Главного оперативного управления российского Генштаба — первый замначальника Генштаба ВС генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что украинская армия только за 2024 год потеряла убитыми и ранеными 590 тыс. военнослужащих, а с начала военных действий — более 1 млн.

Летом прошлого года Владимир Путин сообщил, что безвозвратные потери России и Украины соотносятся примерно один к пяти. Год назад он говорил, что «Россия несет в десять раз меньше потерь, чем Украина».

Украинский президент Владимир Зеленский в декабре сообщал, что ВСУ с начала боев потеряли погибшими менее 80 тыс. военнослужащих. В феврале он в интервью телеканалу NBC уточнил, что потери его страны составили более 46 тыс. убитыми и «более 350–380 тыс.» ранеными. «Десятки тысяч», по словам Зеленского, пропали без вести или попали в плен.

Однако осенью прошлого года издание The Economist писало, что с начала боев в феврале 2022 года Украина могла потерять убитыми и ранеными около 500 тыс. военных. Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог в середине февраля говорил, что украинские потери втрое превысили потери США в войнах во Вьетнаме (около 60 тыс. человек) и Корее (около 36 тыс.).

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Елена Чернышова
Минобороны конфликт на Украине потери ВСУ
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