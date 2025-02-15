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Военная операция на Украине ,  
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Келлог заявил, что потери Киева превысили американские в Корее и Вьетнаме

Сюжет
Военная операция на Украине
Кит Келлог
Кит Келлог (Фото: Boris Roessler / Reuters)

Потери Киева в конфликта с Россией превысили потери США в войнах во Вьетнаме и Корее, заявил спецпосланник США по Украине Кит Келлог в ходе украинского ланча на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляцию мероприятия вел украинский благотворительный фонд Виктора Пинчука в YouTube.

«Потери украинской стороны в три раза превышают потери США во Вьетнаме и Корее вместе взятых», — сказал Келлог.

Потери США в войне во Вьетнаме составили около 60 тыс. человек. В ходе войны в Корее в 1950-х годах погибли более 36 тыс. американских солдат.

Спецпосланник отметил, что президент США Дональд Трамп хочет остановить конфликт. По мнению чиновника, для прекращения конфликта необходимо обеспечить защиту и суверенитет Украины.

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Кит Келлог

Команда нового президента работает менее 30 дней, но уже добилась большего, чем администрация Джо Байдена за три года подчеркнул Келлог. Спецпосланник считает, что военные действия должны прекратиться менее чем через год.

«Я публично беру 180 дней на то, чтобы привлечь все стороны», — заявил Келлог.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале декабря сказал, что украинская сторона потеряла в конфликте «намного меньше» 80 тыс. человек, о которых писала газета The Wall Street Journal.

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Кит Келлог

политик, военный, спецпосланник президента США по урегулированию на Украине
12 мая 1944 года
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