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Военная операция на Украине ,  
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На Украине объявили о новом виде контракта для службы в ВСУ с 18 лет

Сюжет
Военная операция на Украине
С 25 лет на Украине мобилизуют в обязательном порядке, мужчинам младше этого возраста предлагают заключить контракт с выплатой 1 млн гривен и ежемесячным довольствием до 120 тыс. гривен со льготами
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На Украине запустили проект «Контракт 18-24», подразумевающий возможность для молодых людей, по возрасту не подпадающих под мобилизацию, служить в Вооруженных силах страны, сообщается на сайте украинского Минобороны.

Речь идет о добровольном заключении контракта. Молодым людям будут выплачивать 1 млн гривен (2,3 млн руб. по курсу на момент публикации), из которых 200 тыс. гривен (460 тыс. руб.) они получат сразу, а остальную сумму — в течение службы. Ежемесячное довольствие составит до 120 тыс. гривен (276 тыс. руб.).

Среди других привилегий — «нулевая» ипотека, обучение за государственный счет, бесплатное медицинское обслуживание, включая зубное протезирование, а также право на выезд за границу после года службы». Также добровольцев после завершения контракта обещают на год освободить от мобилизации.

«Украинская армия меняется. Она становится современной, сильной и гибкой. «Контракт 18-24» — это один из шагов к формированию профессиональной армии нового уровня, где каждый доброволец — это ценность и сила нашей обороны», — заявил глава Минобороны Рустем Умеров.

Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин уточнил, что украинцы, которые поступили на службу, когда им еще не было 25, также смогут получить дополнительный 1 млн гривен, передает «Политика страны».

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В апреле прошлого года президент Украины Владимир Зеленский снизил возраст мужчин, подлежащих обязательной мобилизации, с 27 лет до 25 лет. После этого обсуждалась возможность дальнейшего понижения планки, в том числе звучали подобные призывы со стороны Запада.

Сам Зеленский в январе говорил, что не видит смысла в уменьшении возраста мобилизации, поскольку это лишь увеличит число участвующих в боях без должного оснащения.

Введение контракта для 18-24-летних произошло на фоне сообщений о большом количестве дезертиров из ВСУ. В конце прошлого месяца уполномоченный Верховной рады Украины по защите прав военнослужащих Ольга Решетилова отметила, что проблема с этим «велика», люди «измотаны» и «хотят видеть свои семьи».

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