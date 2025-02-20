В Генштабе назвали потери ВСУ с начала военной операции
Украинские силы только за 2024 год потеряли убитыми и ранеными 590 тыс. военнослужащих, а с начала военной операции — более 1 млн. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления российского Генштаба — первый замесначальника Генштаба Вооруженных сил, генерал-полковник Сергей Рудской в интервью«Красной звезде».
«Только за 2024 год количество убитых и раненых в рядах ВСУ составило 590 тыс. военнослужащих. А с начала [военной операции] эта цифра превысила 1 млн человек», — сказал он
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