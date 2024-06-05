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Военная операция на Украине ,  
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Путин назвал соотношение безвозвратных потерь России и Украины

Путин заявил, что безвозвратные потери России и Украины соотносятся 1 к 5
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
ПМЭФ-2024
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Безвозвратные потери России и Украины соотносятся примерно один к пяти, заявил президент Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ.

По его словам, ВСУ в месяц теряют 50 тыс. человек убитыми и ранеными, соотношение примерно 50 на 50.

В плену на Украине находятся 1348 российских солдат и офицеров, в России — 6465 украинских, добавил президент.

Материал дополняется.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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