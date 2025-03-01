CBS узнал о сомнениях США в возможности закончить конфликт на Украине

США считали, что вести переговоры с Россией будет сложнее, чем с Украиной, но оказалось наоборот, рассказали американские чиновники. По их словам, максималистские требования выдвинула именно Украина, а позиция России была разумной

Российско-американские переговоры во дворце Эд-Диръи в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, 18 февраля 2025 г. (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Администрация США опасалась, что российские представители на переговорах в Эр-Рияде выступят с максималистскими требованиями, передает телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников.

Чиновники США считали, что вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным будет намного сложнее, чем с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Они не верили, что дискуссии с украинским лидером на деле окажутся непростыми, рассказали источники.

Американские представители допускали, что российские дипломаты придут на встречу в Эр-Рияде с завышенными требованиями и будут придерживаться позиции «все или ничего», но этого не произошло, говорят собеседники телеканала. По их словам, у переговорщиков были разумные запросы, в то время как максималистские требования выдвинула Украина.

На данный момент Белый дом не уверен, смогут ли США подтолкнуть Россию и Украину к завершению конфликта, добавили источники.

Президент США Дональд Трамп еще до своего избрания и вступления в должность 20 января обещал урегулировать конфликт в кратчайшие сроки. Это было одно из его предвыборных обещаний. Вскоре после инаугурации Трамп назначил спецпредставителей по Украине и Ближнему Востоку, они начали вести переговоры со сторонами с целью достижения урегулирования и прорабатывать план.

18 февраля в Эр-Рияде состоялись первые за три года переговоры делегаций России и США, на них обсуждалось в том числе урегулирование конфликта на Украине. Целью встречи было определить готовность России к «обсуждению мира», говорил госсекретарь США Марко Рубио.

Российский МИД назвал эти переговоры конструктивными. Трамп тогда заявил, что после встречи в Саудовской Аравии стал «намного более уверен» в урегулировании между Россией и Украиной. Вместе с те, республиканца разочаровала позиция Киева, не принимавшего участия в дискуссии. Итоги переговоров в Эр-Рияде украинская сторона не признала.

Отношения Украины с Соединенными Штатами ухудшались на фоне переговоров между Россией и США, а также Киева и Вашингтона о заключении ресурсной сделки, которую Белый дом называл компенсацией за предоставленную Украине помощь. Соглашение должны были заключить накануне, но все сорвалось из-за перепалки в Овальном кабинете. Зеленский, Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс поспорили насчет урегулирования, ситуации на Украине, благодарности Киева за помощь Вашингтона и по другим вопросам; разговор проходил на повышенных тонах. После этого Зеленский досрочно покинул Вашингтон, не подписав документ.

Трамп после конфликта заявил, что украинский президент не хочет достижения мира. Республиканец предупредил, что Зеленский должен изменить свою позицию, чтобы вернуться к переговорам с США.

Зеленский со своей стороны поблагодарил Трампа, конгресс США и американский народ. Он отметил, что Украине нужен «справедливый и продолжительный мир». В интервью Fox News украинский лидер сказал, что не считает, будто «мы сделали что-нибудь плохое». Вместе с тем он признал, что «некоторые вещи нужно обсуждать без камер» и в целом случившееся было «нехорошо».