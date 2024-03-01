В Париже заявили, что «французы не будут умирать за Украину»
Франция не будет отправлять военнослужащих для участия в боевых действиях на Украине, заявил глава МИД республики Стефан Сежурне.
«Французы не будут умирать за Украину. Мы не будем направлять войска, ведущие боевые действия, потому что были установлены рамки, а именно помешать России победить, не ведя войну с Россией. И уже в этих рамках ничего не исключено, что и сказал президент», — заявил глава МИДа в эфире France Inter (цитата по «РИА Новости»).
27 февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможность отправки войск на Украину в будущем, но отметил отсутствие консенсуса по этому вопросу. По его словам, «поражение России» необходимо Европе.
Как уточнил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню, речь идет об усилении поддержки Украины, в том числе расширении помощи в разминировании и обучении военнослужащих, а не об участии в боях против России. Французский премьер Габриэль Атталь также допускал возможность отправки солдат для противовоздушной обороны, обучения украинской армии или защиты границ. По его словам, поражение Украины переместит фронт на Запад и станет угрозой для Парижа.
В Кремле, комментируя слова Макрона, заявили что у европейских политиков нет инстинкта самосохранения. Президент Владимир Путин говорил, что Россия не намерена воевать с НАТО и назвал бредом заявления о подобных планах.
говорил об обсуждении странами Евросоюза и НАТО возможности отправки войск на Украину на основании двусторонних договоренностей. Он не уточнил, о каких государствах идет речь. В Еврокомиссии заявили РБК о праве стран блока на самостоятельное решение о типе военной поддержки Киеву. В НАТО и ЕС ранее исключали переброску войск на Украину из-за нежелания становиться участниками конфликта.