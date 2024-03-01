В Париже заявили, что «французы не будут умирать за Украину»

Париж не будет отправлять военнослужащих на Украину, так как необходимо помешать России, не ведя с ней войну, заявил глава МИД Франции. Макрон не исключал такую возможность. Путин называл подобные планы бредом

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Франция не будет отправлять военнослужащих для участия в боевых действиях на Украине, заявил глава МИД республики Стефан Сежурне.

«Французы не будут умирать за Украину. Мы не будем направлять войска, ведущие боевые действия, потому что были установлены рамки, а именно помешать России победить, не ведя войну с Россией. И уже в этих рамках ничего не исключено, что и сказал президент», — заявил глава МИДа в эфире France Inter (цитата по «РИА Новости»).

27 февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможность отправки войск на Украину в будущем, но отметил отсутствие консенсуса по этому вопросу. По его словам, «поражение России» необходимо Европе.

Как уточнил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню, речь идет об усилении поддержки Украины, в том числе расширении помощи в разминировании и обучении военнослужащих, а не об участии в боях против России. Французский премьер Габриэль Атталь также допускал возможность отправки солдат для противовоздушной обороны, обучения украинской армии или защиты границ. По его словам, поражение Украины переместит фронт на Запад и станет угрозой для Парижа.

В Кремле, комментируя слова Макрона, заявили что у европейских политиков нет инстинкта самосохранения. Президент Владимир Путин говорил, что Россия не намерена воевать с НАТО и назвал бредом заявления о подобных планах.