Макрон назвал взвешенными свои слова о западных войсках на Украине

Макрон назвал все свои заявления об Украине взвешенными и обдуманными

Французский президент ранее не исключил отправки на Украину западных войск; в Минобороны страны пояснили, что речь не о «ведении войны против России». Кремль предупреждал о риске конфликта с НАТО

Эмманюэль Макрон (Фото: Ludovic Marin / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал все свои заявления, касающиеся военных действий на Украине, тщательно взвешенными и обдуманными.

«Каждое слово, которое я произношу в этом контексте — взвешено, продумано и выверено. Это достаточно серьезная тема», — сказал он на открытии олимпийской деревни летних Игр 2024 года в Париже (цитата по Le Monde).

Французского президента попросили прокомментировать заявление после неформального саммита в Париже, когда он сказал, что «нельзя исключать» вероятную отправку западных войск на Украину в будущем. Макрон отметил при этом, что консенсуса по этому вопросу нет. Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню позднее уточнил, что речь не идет об отправке войск «для ведения войны против России». По словам министра, европейские лидеры на саммите обсуждали различные идеи усиления поддержки Киева, включая расширение помощи в разминировании и обучении украинских военных.

После слов Макрона лидеры других стран Запада заверили, что не имеют планов отправлять на Украину войска. В частности, об этом заявили в США, Германии, Великобритании, Нидерландах, Италии, Польше. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также указал, что альянс не планирует отправлять боевые подразделения на Украину.

В Кремле предупредили, что если военные стран НАТО появятся на территории Украины, конфликт России с альянсом неизбежен. Президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию 28 февраля, заявил: «Мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны, теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными».