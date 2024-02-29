Песков заявил об отсутствии инстинкта самосохранения у политиков Европы
Россия вынуждена быть начеку из-за того, что у европейских политиков нет инстинкта самосохранения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что он не исключает отправку войск на Украину.
«Наши западные партнеры, с одной стороны, предсказуемы, но с другой стороны они, к сожалению, начинают обсуждать [такие] темы, как прямое направление воинских контингентов на Украину», — сказал Песков (цитата по ТАСС). Он отметил, что западные военные могут «нанести непоправимый урон безопасности и стабильности на континенте и привести к непоправимым последствиям».
Пресс-секретарь президента добавил, что нынешнее поколение европейских политиков «не имеет должного понимания слова «безопасность, не имеет должного инстинкта самосохранения». Это, по мнению Пескова, чревато непредсказуемостью и «абсурдными последствиями», что обязывает Россию быть начеку.
По итогам саммита западных стран в Париже, который прошел 26 февраля, Макрон допустил отправку войск западных стран на Украину. Во французском Минобороны позже пояснили, что французский лидер имел в виду не отправку войск «для ведения войны против России», а расширение помощи Киеву с разминированием и обучением солдат.
Песков подчеркнул, что конфликт России с НАТО неизбежен, если военные стран альянса появятся на территории Украины.
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