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Военная операция на Украине ,  
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Песков заявил об отсутствии инстинкта самосохранения у политиков Европы

Песков: у европейских политиков отсутствует инстинкт самосохранения
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости)

Россия вынуждена быть начеку из-за того, что у европейских политиков нет инстинкта самосохранения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что он не исключает отправку войск на Украину.

«Наши западные партнеры, с одной стороны, предсказуемы, но с другой стороны они, к сожалению, начинают обсуждать [такие] темы, как прямое направление воинских контингентов на Украину», — сказал Песков (цитата по ТАСС). Он отметил, что западные военные могут «нанести непоправимый урон безопасности и стабильности на континенте и привести к непоправимым последствиям».

Пресс-секретарь президента добавил, что нынешнее поколение европейских политиков «не имеет должного понимания слова «безопасность, не имеет должного инстинкта самосохранения». Это, по мнению Пескова, чревато непредсказуемостью и «абсурдными последствиями», что обязывает Россию быть начеку.

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Эмманюэль Макрон

По итогам саммита западных стран в Париже, который прошел 26 февраля, Макрон допустил отправку войск западных стран на Украину. Во французском Минобороны позже пояснили, что французский лидер имел в виду не отправку войск «для ведения войны против России», а расширение помощи Киеву с разминированием и обучением солдат.

Песков подчеркнул, что конфликт России с НАТО неизбежен, если военные стран альянса появятся на территории Украины.

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Дмитрий Песков Евросоюз Франция Эмманюэль Макрон
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