Еврокомиссия оценила возможность отправки войск стран ЕС на Украину Премьер Словакии намекнул на такое решение ряда стран НАТО и ЕС

В Брюсселе прокомментировали возможность отправки войск стран ЕС на Украину. В Еврокомиссии РБК заявили, что государства-члены должны сами решать, какой тип военной поддержки предоставить Украине

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Государства-члены должны сами решать, какой тип военной поддержки предоставить Украине, заявили РБК в Еврокомиссии (ЕК) в ответ на просьбу прокомментировать высказывание премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Ранее он заявил, что некоторые страны Евросоюза и НАТО обдумывают возможность на основе двусторонних договоренностей направить своих военных на Украину.

«Мы регулярно обсуждаем с государствами-членами дальнейшие шаги по поддержанию высокого уровня военной помощи со стороны ЕС, а также двусторонней поддержки», — сообщили РБК представители пресс-службы ведомства.

По их словам, государства — члены ЕС на данный момент предоставили военную помощь Киеву на сумму более чем €28 млрд. «Мы последовательно заявляем, что Украина нуждается в большей и более срочной военной помощи», — добавили в ЕК.

26 февраля в Париже проходит встреча западных политиков, на которой они собираются «послать Путину очень четкий сигнал, что он не победит на Украине». Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что «у него мурашки по коже» от тем, которые будут обсуждать на этом саммите. Он заявил, что не будет отправлять своих солдат на Украину, если того потребует Запад. «Даже если моя позиция будет стоить мне поста премьер-министра, я сделаю все, чтобы предотвратить прямое участие словацких солдат [в боевых действиях] на Украине», — добавил Фицо.

На встрече ожидаются канцлер Германии Олаф Шольц, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, премьер-министры Испании и Нидерландов Педро Санчес и Марк Рютте, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джим О'Брайен, министр обороны Канады Билл Блэр, политики из скандинавских и балтийских стран.

Ранее в НАТО и ЕС заявляли о том, что они не допускают отправку собственных войск на Украину, поскольку не хотят становиться участниками конфликта.

О том, что немецкие военные не окажутся на Украине, недавно сообщал и канцлер Германии Олаф Шольц. Он пояснил, что соглашение о гарантиях безопасности, которое Берлин и Киев заключили 16 февраля, предусматривает долгосрочную поддержку Киева в том, чтобы страна могла сама себя защитить. Подобные соглашения с Украиной на сегодняшний день уже также подписали Великобритания, Франция, Дания, Италия и Канада.

В феврале начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что военнослужащие НАТО уже находятся на Украине и участвуют в боевых действиях под видом наемников.