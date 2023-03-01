В Думу внесли поправки о наказании за дискредитацию добровольцев
В Госдуму внесли поправки о наказании за дискредитацию участников военной операции на Украине, в список защищенных категорий вошли добровольцы и лица, «которые содействуют в выполнении возложенных» на Вооруженные силы России задач, сообщил в телеграм-канале спикер Вячеслав Володин.
«Эта законодательная инициатива защитит всех, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и наших граждан», — утверждает Володин.
Он отметил, что документ предусматривает строгое наказание — штраф до 5 млн руб. либо в размере заработной платы осужденного за период до пяти лет; исправительные или принудительные работы на срок до пяти лет; заключение на срок до 15 лет.
Поправки вносятся по предложению Володина, ранее с просьбой защитить бойцов от «дискредитации» к нему обратился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Запретить публичные действия, направленные на дискредитацию добровольцев, в том числе бывших заключенных, <...> в том числе запретить публикации негативного характера и любую критику участников СВО, а также информацию об их прошлых правонарушениях», — предложил Пригожин. Он счел, что некоторые СМИ, телеграм-каналы и блогеры «выставляют защитников России‚ людей, отдающих свои жизни за нас, в неприглядном виде, представляя их злодеями и преступниками».
По мнению основателя ЧВК, предельный срок наказания должен был составить пять лет. Володин затем на основании его инициативы поручил проработать поправки в законодательство.
Члены Совета по правам человека (СПЧ) при президенте просили Генпрокуратуру разобраться, на каком основании заключенные принимают участие в военной операции на Украине. Они напомнили, что освободить получившего срок до его отбытия можно по трем основаниям: помилование указом президента, амнистия и решение суда об УДО. Кремль пояснял, что указы о помиловании были секретными.
Весной 2022-го в УК появились статьи за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России (207.3) и публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил (280.3), предельный срок заключения по которым — три года. В случае отягчающих факторов лишение свободы может быть увеличено на срок до десяти лет, при тяжких последствиях — на срок до 15 лет.
Как выяснил РБК в октябре прошлого года, дела о дискредитации вооруженных сил поступали в судебные органы практически ежедневно: с 6 марта по 19 октября суды первой инстанции не регистрировали их только 39 дней — в основном это праздничные или выходные дни. К тому времени было заведено 4,8 тыс. административных дел о дискредитации российской армии.