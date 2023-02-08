В Думу внесли закон о наказании за дискредитацию военных добровольцев

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции подготовил поправки, которые введут дополнительные основания для ответственности за дискредитацию участников боевых действий, в перечень войдут добровольцы. Об этом РБК рассказал председатель коммиссии, депутат от партии «Единая Россиия» Василий Пискарев

«Вводятся дополнительные основания для установления ответственности за дискредитацию участников боевых действий, в том числе — добровольческих организаций (формирований), оказывающих содействие Вооруженным Силам России в выполнении поставленных перед ними задач, а также за публичное распространение заведомо ложных сведений о ни», — рассказал Пискарев.

Поправки будут внесены в статью 20.3.3 КоАП и в статьи 207.3 и 280.3 УК.

Пискарев отметил, что поправки внесены по предложению председателя Госдумы Вячеслава Володина. Ранее к нему с такой просьбой обратился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Ст. 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности») появилась в КоАП 4 марта 2022 года. Если дискредитация сопровождается призывами к проведению незаконных акций и создает угрозу общественной безопасности, то для граждан предусмотрен штраф от 50 тыс. до 100 тыс. руб. За распространение без призывов штраф меньше — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

В октябре прошлого года РБК проанализировал статистику системы «ГАС Правосудие» и портала московских судов. Из данных на 19 октября следует, что в России завели 4800 административных дел о дискредитации российской армии. Дела о дискредитации вооруженных сил поступали в судебные органы практически ежедневно — за период с 6 марта по 19 октября суды первой инстанции не регистрировали новые материалы только 39 дней — в основном это были выходные и праздничные дни.

Одновременно весной в уголовном кодексе появились статьи за распространение ложной информации о российских вооруженных силах (207.3) и публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил (280.3). За публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации» предусмотрен штраф до 1,5 млн руб., принудительные работы или лишение свободы до трех лет. За публичную дискредитацию вооруженных сил грозит штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб., принудительные работы либо лишение свободы до трех лет.