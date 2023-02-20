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В Госдуме сообщили о налаженном взаимодействии с ЧВК «Вагнер»

Депутат Саблин: ЧВК «Вагнер» действует эффективно, с ней налажено взаимодействие
Зампредседателя комитета Госдумы по обороне отметил, что ЧВК «Вагнер» проявляет себя эффективно, «взаимодействие есть»
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

ЧВК «Вагнер» проявляет себя в ходе спецоперации как эффективная структура, с ней налажено взаимодействие. Об этом в интервью ТАСС сообщил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин.

«Это очень эффективная структура. В ее составе есть и добровольцы — члены нашего «Боевого братства» (всероссийская общественная организация ветеранов), которые с честью там воюют. Взаимодействие есть», — сказал Саблин.

По словам депутата, у подразделения аэроразведки БАРС «Каскад», в которое он возглавляет, также налажен эффективный обмен информацией с ЧВК. «Если находим цели в зоне их ответственности, передаем им, они эффективно отрабатывают», — пояснил он.

После начала российской спецоперации бизнесмен Евгений Пригожин впервые признал, что является основателем ЧВК «Вагнера», а также утверждал, что ЧВК «Вагнер» не имела и не имеет отношения к российской армии. В настоящее время ЧВК действует в районе Артемовска — важного логистического узла ВСУ. Пригожин ранее говорил, что окружить город возможно удастся к марту-апрелю.

До Артемовска бойцы ЧВК участвовали в штурме Соледара, о взятии которого Минобороны сообщило в середине января. Пригожин тогда заявил, что у ЧВК «Вагнер» пытаются «украсть победу», рассказывая «о присутствии непонятно кого, лишь бы принизить их заслуги». В военном ведомстве потом пояснили, что штурм городских кварталов Соледара был успешно осуществлен благодаря «мужественным и самоотверженным действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер». При этом, по данным Минобороны, наступление велось «разнородной группировкой российских войск по единому замыслу и плану».

Помимо споров с Минобороны, Пригожин в январе обвинил «силы внутри России» в попытках урезать финансирование ЧВК. «Американцы никаким образом нас не могут подвинуть из Африки. Однако в России идет серьезная борьба за то, чтобы мы оттуда ушли. Многим не нравится то, что Россия может вести свою самостоятельную политику. И поэтому идет серьезное противодействие и в том числе попытки урезать финансирование, для того чтобы я не мог содержать группы на территории африканского континента», — отмечал он.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
ЧВК Вагнер Госдума Дмитрий Саблин Взаимодействие Военная операция на Украине
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