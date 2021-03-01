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Политика ,  
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Военные после слов Пашиняна потребовали прекратить обвинения в свой адрес

Ранее военные потребовали отставки Пашиняна. Премьер обвинил военных в попытке госпереворота и попытался отстранить от должности главу Генштаба
Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости
Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Вооруженные силы Армении распространили заявление, в котором потребовали прекратить «необоснованные обвинения» в свой адрес, передает News.am.

«Вооруженные силы, состоящие из сыновей нашего народа, предвидя угрозы национальной безопасности, считают недопустимым и настоятельно призывают прекратить необоснованные обвинения в адрес ВС и отдельных должностных лиц», — говорится в сообщении.

Конфликт между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и военными разгорелся из-за спора об эффективности российских комплексов «Искандер», которые стоят на вооружении Армении. 24 февраля Пашинян заявил, что «Искандеры» оказались неэффективны во время войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года и «не взорвались или взорвались лишь на 10%». Замначальника Генштаба Тирана Хачатрян оспорил выводы о неэффективности российских ракетных комплексов и назвал подобное мнение несерьезным, после чего лишился должности.

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Никол Пашинян

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера из-за увольнения Хачатряна. По мнению военных, правительство во главе с Пашиняном «не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации». В тот же день Пашинян решил отстранить от должности начальника Генштаба Оника Гаспаряна, назвав произошедшее попыткой военного переворота. Президент страны Армен Саркисян отказался подписать указ о снятии Гаспаряна с должности. В пресс-службе Саркисяна подчеркнули, что президент не поддерживает никакую политическую силу и принимает решения, исходя из национальных интересов.

Протесты против премьера и правительства в Армении. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В Минобороны России заявили, что «с удивлением» ознакомились со словами Пашиняна о неэффективности «Искандеров». В ведомстве указали, что Армения не использовала эти комплексы в ходе конфликта в Карабахе и допустили, что Пашинян использовал неточную информацию. 1 марта, после телефонного разговора Пашиняна с Владимиром Путиным,  пресс-служба премьера Армении сообщила, что Пашиняна дезинформировали о результатах использования ракетных комплексов.

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На фоне конфликта в Ереване начались акции протеста оппозиции с призывами к Пашиняну уйти в отставку. Утром 1 марта противники премьера проникли в одно из зданий правительства, в котором расположено несколько министерств, и потребовали от чиновников прекратить поддержку Пашиняна. Вечером того же дня в Ереване прошли два митинга — сторонников и противников премьера. В первом поучаствовал и сам Пашинян, он выступил перед собравшимися, признал, что его правительство совершало ошибки и извинился за них. Пашинян также заявил, что в октябре власти планируют провести референдум, в ходе которого будет принята либо новая Конституция, либо поправки к действующей, предусматривающие переход от парламентской к полупрезидентской форме правления.

Автор
Анастасия Батманова
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