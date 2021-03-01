Военные после слов Пашиняна потребовали прекратить обвинения в свой адрес

Ранее военные потребовали отставки Пашиняна. Премьер обвинил военных в попытке госпереворота и попытался отстранить от должности главу Генштаба

Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Вооруженные силы Армении распространили заявление, в котором потребовали прекратить «необоснованные обвинения» в свой адрес, передает News.am.

«Вооруженные силы, состоящие из сыновей нашего народа, предвидя угрозы национальной безопасности, считают недопустимым и настоятельно призывают прекратить необоснованные обвинения в адрес ВС и отдельных должностных лиц», — говорится в сообщении.

Конфликт между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и военными разгорелся из-за спора об эффективности российских комплексов «Искандер», которые стоят на вооружении Армении. 24 февраля Пашинян заявил, что «Искандеры» оказались неэффективны во время войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года и «не взорвались или взорвались лишь на 10%». Замначальника Генштаба Тирана Хачатрян оспорил выводы о неэффективности российских ракетных комплексов и назвал подобное мнение несерьезным, после чего лишился должности.

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера из-за увольнения Хачатряна. По мнению военных, правительство во главе с Пашиняном «не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации». В тот же день Пашинян решил отстранить от должности начальника Генштаба Оника Гаспаряна, назвав произошедшее попыткой военного переворота. Президент страны Армен Саркисян отказался подписать указ о снятии Гаспаряна с должности. В пресс-службе Саркисяна подчеркнули, что президент не поддерживает никакую политическую силу и принимает решения, исходя из национальных интересов.