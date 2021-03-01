Пашинян допустил возврат Армении к полупрезидентской форме правления

Пашинян анонсировал проведение референдума о принятии новой Конституции или поправок в нее, согласно которым Армения вновь станет полупрезидентской республикой. Ранее премьер называл эту форму правления «безответственной»

Никол Пашинян (Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о планах провести референдум о переходе от парламентской к полупрезидентской форме правления. Об этом он заявил на митинге со своими сторонниками на площади Республики в Ереване.

«В октябре мы намерены провести референдум, в результате которого примем или новую Конституцию, или поправки, которыми перейдем от парламентской к полупрезидентской форме правления», — сообщил Пашинян (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, возврат к парламентской форме правления гарантирует стабильность в Армении и исключит «формирование внутриполитических кризисов» в будущем.

Армения стала парламентской республикой в 2015 году. Изменение государственного строя поддержали 66,2% граждан, участвовавших в референдуме. Полномочия президента, согласно реформе, были ограничены и перераспределены в пользу премьер-министра, который выдвигается от партии или коалиции партий, получившей большинство на выборах. На международной арене страну представляет премьер.