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Пашинян допустил возврат Армении к полупрезидентской форме правления

Пашинян анонсировал проведение референдума о принятии новой Конституции или поправок в нее, согласно которым Армения вновь станет полупрезидентской республикой. Ранее премьер называл эту форму правления «безответственной»
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о планах провести референдум о переходе от парламентской к полупрезидентской форме правления. Об этом он заявил на митинге со своими сторонниками на площади Республики в Ереване.

«В октябре мы намерены провести референдум, в результате которого примем или новую Конституцию, или поправки, которыми перейдем от парламентской к полупрезидентской форме правления», — сообщил Пашинян (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, возврат к парламентской форме правления гарантирует стабильность в Армении и исключит «формирование внутриполитических кризисов» в будущем.

Пашинян попросил у народа Армении прощения за свои ошибки
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Фото:Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости

Армения стала парламентской республикой в 2015 году. Изменение государственного строя поддержали 66,2% граждан, участвовавших в референдуме. Полномочия президента, согласно реформе, были ограничены и перераспределены в пользу премьер-министра, который выдвигается от партии или коалиции партий, получившей большинство на выборах. На международной арене страну представляет премьер.

Еще в январе Пашинян заявлял, что полупрезидентская форма правления «является системой безответственного управления», сообщал портал «Новости-Армения». Тогда он говорил, что этот вариант для Армении нужно исключить, и в стране должна действовать или полностью парламентская система управления, или полностью президентская. «Мы не должны менять систему управления как минимум до тех пор, пока не убедимся, что эта система управления является проблемой для нас. Эта система на данный момент новая, давайте посмотрим, что происходит», — сказал Пашинян

Премьер-министр Армении анонсировал референдум по вопросу смены государственного строя на фоне политического кризиса в республике. Он начался после спора Пашиняна с замначальника Генштаба Тирана Хачатряна об эффективности российских ракетных комплексов «Искандер» в ходе конфликта в Карабахе.

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Пашинян уволил Хачатряна, назвавшего его слова об эффективности «Искандеров» несерьезными, а также пытался уволить непосредственно главу Генштаба Оника Гаспаряна, после того как ведомство потребовало отставки премьер-министра. Однако президент Армении Армен Саркисян не поддержал это решение, так как оно «в корне противоречит Конституции». 27 февраля премьер направил президенту еще одно ходатайство об увольнении Гаспаряна. 1 марта его также поддержал Совбез страны. В Минобороны России заявили, что Армения не использовала «Искандеры» в ходе конфликта в Карабахе.

Совбез Армении потребовал от Саркисяна уволить главу Генштаба
Политика
Армен Саркисян

В то же время бывший президент страны Роберт Кочарян призвал жителей сплотиться вокруг армии. Требование военных также поддержал один из лидеров армянской оппозиции Вазген Манукян, выступивший за бессрочные акции протеста.

Автор
Виктория Полякова
Армения Никол Пашинян референдум
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