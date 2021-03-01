Противники Пашиняна ворвались в правительственное здание
В Ереване сторонники партии «Дашнакцутюн» проникли в одно из зданий правительства Армении, в котором расположено несколько министерств, передает News.am. Они требуют от чиновников прекратить поддержку премьера Никола Пашиняна.
У одного из протестующих есть мегафон, в который он выкрикивает призывы и лозунги, в том числе «Армения без Никола». Самого премьера он назвал предателем.
Активисты дошли до поста охраны, однако продвигаться дальше не стали, объяснив, что не ставят своей целью захват здания.