Противники Пашиняна ворвались в правительственное здание

Противники Пашиняна выкрикивают лозунг «Армения без Никола» и требуют его отставки

Видео: Hay mtorum | ՀՄ/Telegram

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В Ереване сторонники партии «Дашнакцутюн» проникли в одно из зданий правительства Армении, в котором расположено несколько министерств, передает News.am. Они требуют от чиновников прекратить поддержку премьера Никола Пашиняна.

У одного из протестующих есть мегафон, в который он выкрикивает призывы и лозунги, в том числе «Армения без Никола». Самого премьера он назвал предателем.

Активисты дошли до поста охраны, однако продвигаться дальше не стали, объяснив, что не ставят своей целью захват здания.