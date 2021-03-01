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Противники Пашиняна ворвались в правительственное здание

Противники Пашиняна выкрикивают лозунг «Армения без Никола» и требуют его отставки

Видео: Hay mtorum | ՀՄ/Telegram
Видео: Hay mtorum | ՀՄ/Telegram
Video

В Ереване сторонники партии «Дашнакцутюн» проникли в одно из зданий правительства Армении, в котором расположено несколько министерств, передает News.am. Они требуют от чиновников прекратить поддержку премьера Никола Пашиняна.

У одного из протестующих есть мегафон, в который он выкрикивает призывы и лозунги, в том числе «Армения без Никола». Самого премьера он назвал предателем.

Активисты дошли до поста охраны, однако продвигаться дальше не стали, объяснив, что не ставят своей целью захват здания.

Политический кризис в Армении. Главное
Политика
Фото:Stepan Poghosyan / PHOTOLURE via AP

Политический кризис в Армении сложился на фоне противостояния премьера с военными. 24 февраля Пашинян заявил в интервью журналистам, что имевшиеся на вооружении армянской армии российские ракетные комплексы «Искандер» оказались неэффективны во время войны и «сработали только на 10%». Слова Пашиняна опроверг замначальника генштаба Тиран Хачатрян, после чего его отправили в отставку. На следующий день Генштаб Вооруженных сил Армении потребовал ухода Пашиняна из правительства, в ответ на что премьер начал созывать своих сторонников и провел митинг в Ереване. В ходе противостояния Пашинян попытался отправить в отставку и главу Генштаба Оника Гаспаряна, однако президент Армении Армен Саркисян отказался утвердить это решение. 27 февраля Пашинян повторно направил Саркисяну указ об отставке главы Генштаба, 1 марта его поддержал Совбез страны.

Протесты против премьера и правительства в Армении. Фоторепортаж
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Заявления Пашиняна о неэффективности «Искандеров» опровергло и российское Минобороны. После телефонного разговора Пашиняна с Владимиром Путиным пресс-служба премьера Армении сообщила, что Пашиняна дезинформировали о результатах использования ракетных комплексов.

Автор
Георгий Тадтаев
Армения Никол Пашинян
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