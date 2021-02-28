В правящей партии Армении увидели основания для импичмента президента

По мнению депутата от фракции «Мой шаг» Ваагна Овакимяна, президент Армен Саркисян нарушил Конституцию, отказавшись подписать указ об отставке главы Генштаба. Действия главы государства угрожают безопасности страны, считает он

Армен Саркисян (Фото: Виктор Драчев / ТАСС)

Отказ президента Армении Армена Саркисяна подписать указ об отставке главы Генштаба страны Оника Гаспаряна может стать поводом для начала процесса импичмента главы государства. Об этом в Facebook написал депутат от правящей парламентской фракции «Мой шаг» Ваагн Овакимян.

По словам Овакимяна, может показаться, что Саркисян, возвращая премьер-министру Николу Пашиняну проект указа о снятии с должности начальника Генштаба, воспользовался своими полномочиями по ст. 139 Конституции Армении (указы и распоряжения президента). «Но это не так. Президент не может произвольно возвращать проекты указа предложившему их органу», — написал он.

Пашинян предложил уволить Гаспаряна в соответствии со ст. 155 Основного закона (вооруженные силы), и «даже человек с самой буйной фантазией не может усмотреть в этом процессе каких-то антиконституционных элементов», заявил парламентарий.

По мнению депутата, сложившаяся ситуация угрожает безопасности страны и может дестабилизировать обстановку. Овакимян считает, что последние шаги президента направлены именно на это. «Таким образом, можно констатировать, что есть серьезные основания для инициирования процесса импичмента Армена Саркисяна по причине грубого нарушения Конституции», — написал парламентарий.