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В правящей партии Армении увидели основания для импичмента президента

По мнению депутата от фракции «Мой шаг» Ваагна Овакимяна, президент Армен Саркисян нарушил Конституцию, отказавшись подписать указ об отставке главы Генштаба. Действия главы государства угрожают безопасности страны, считает он
Армен Саркисян
Армен Саркисян (Фото: Виктор Драчев / ТАСС)

Отказ президента Армении Армена Саркисяна подписать указ об отставке главы Генштаба страны Оника Гаспаряна может стать поводом для начала процесса импичмента главы государства. Об этом в Facebook написал депутат от правящей парламентской фракции «Мой шаг» Ваагн Овакимян.

По словам Овакимяна, может показаться, что Саркисян, возвращая премьер-министру Николу Пашиняну проект указа о снятии с должности начальника Генштаба, воспользовался своими полномочиями по ст. 139 Конституции Армении (указы и распоряжения президента). «Но это не так. Президент не может произвольно возвращать проекты указа предложившему их органу», — написал он.

Президент Армении отказал Пашиняну в увольнении главы Генштаба
Политика
Оник Гаспарян

Пашинян предложил уволить Гаспаряна в соответствии со ст. 155 Основного закона (вооруженные силы), и «даже человек с самой буйной фантазией не может усмотреть в этом процессе каких-то антиконституционных элементов», заявил парламентарий.

По мнению депутата, сложившаяся ситуация угрожает безопасности страны и может дестабилизировать обстановку. Овакимян считает, что последние шаги президента направлены именно на это. «Таким образом, можно констатировать, что есть серьезные основания для инициирования процесса импичмента Армена Саркисяна по причине грубого нарушения Конституции», — написал парламентарий.

Пашинян уволил главу Генштаба Армении
Политика
Оник Гаспарян

Согласно ст. 141 Конституции Армении президент может быть отстранен от должности за госизмену, другое тяжкое преступление или грубое нарушение Основного закона. Национальное собрание обращается в Конституционный суд (КС) для получения заключения о наличии оснований для импичмента. Затем парламент выносит постановление об отстранении президента на основании заключения КС как минимум двумя третями голосов от общего числа депутатов.

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Пашинян решил уволить Гаспаряна после того, как военные потребовали отставки правительства и премьера. Это произошло из-за того, что своей должности лишился заместитель главы Генштаба Тиран Хачатрян. Он не согласился с заявлением Пашиняна, раскритиковавшим российские ракетные комплексы «Искандер», которые применялись в ходе конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Премьер расценил требование военных о своей отставке как попытку переворота.

Решение об отставке главы Генштаба должен одобрить президент страны. Саркисян отказался подписывать соответствующий указ, так как он «в корне противоречит Конституции». В пресс-службе главы государства подчеркнули, что президент не поддерживает никакую политическую силу и принимает решения, руководствуясь исключительно национальными интересами. Там также отметили, что вооруженные силы должны оставаться нейтральными в политических вопросах.

После этих событий в Ереване начались акции протеста с призывами к Пашиняну уйти с должности. Один из лидеров оппозиции Вазген Манукян обвинил его в попытке спровоцировать гражданскую войну. Сам премьер заявил, что потребовать его отставки может только народ Армении.

Автор
Наталия Анисимова
Армения президент импичмент Генштаб Никол Пашинян
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