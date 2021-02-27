Протесты в Армении , 27 фев, 18:34
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Пашинян вновь попросил президента Армении уволить главу Генштаба
Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил президенту республики Армену Саркисяну повторное ходатайство об увольнении главы Генштаба Оника Гаспаряна. Об этом премьер написал в Facebook.
«Снова направляю петицию президенту республики, ожидая ее подписания», — указал он.
Ранее Саркисян отказался подписывать соответствующий указ, поскольку он противоречит Конституции.
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