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Пашинян вновь попросил президента Армении уволить главу Генштаба

Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил президенту республики Армену Саркисяну повторное ходатайство об увольнении главы Генштаба Оника Гаспаряна. Об этом премьер написал в Facebook.

«Снова направляю петицию президенту республики, ожидая ее подписания», — указал он.

Ранее Саркисян отказался подписывать соответствующий указ, поскольку он противоречит Конституции.

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Армения Никол Пашинян Генштаб
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