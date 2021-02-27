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Курс доллара на 27 февраля USD ЦБ: 74,44 (+0,96)

Курс евро на 27 февраля EUR ЦБ: 90,37 (+0,87)

Артистку Людмилу Лядову госпитализировали с COVID-19

Пашинян вновь попросил президента Армении уволить главу Генштаба

Дубль форварда сборной Гамбии принес «Ростову» ничью в матче с «Зенитом»

Баффет в ежегодном письме пожаловался на бонды и дал совет держать акции

В Черном море начались учения НАТО

Акция протеста в Ереване с требованием отставки Пашиняна. Трансляция

Союз биатлонистов России обратился в CAS из-за ограничений на ЧМ

Украинские националисты забросали пиротехникой офис генпрокурора в Киеве

Чек-листы здорового питания: как следить за прогрессом новых привычек

Большунов рассказал о появившихся на глазах слезах в победной гонке ЧМ

Гигантский айсберг откололся от Антарктиды

Президент Армении отказал Пашиняну в увольнении главы Генштаба

В Ереване началась акция протеста с требованием отставки Пашиняна

Копить или тратить: от чего зависит выбор жизненной стратегии