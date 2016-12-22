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Шойгу подтвердил испытания Су-57 в Сирии
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Шойгу подтвердил испытания Су-57 в Сирии
Политика, 01 мар, 16:36
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Шойгу подтвердил испытания Су-57 в Сирии
Новейшие истребители два дня были в Арабской Республике и прошли программу испытаний, но уже неделю назад вернулись в Россию, сообщил министр обороны
Сергей Шойгу (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

По словам Шойгу, истребители пятого поколения Су-57 были в Сирии, но всего два дня. Они выполнили там программы испытаний, в том числе и боевых, сообщает ТАСС.

Министр сообщил, что неделю назад самолеты вернулись в Россию.

Шойгу при этом не подтвердил подлинность фотографий Су-57, которые, как утверждалось ранее, были сделаны со спутника. По его словам, самолеты находились в укрытиях. Помимо этого Шойгу отметил, что на снимках истребители стояли рядом друг с другом, тогда как в действительности этого не было.

«Уже не 1995 год — такие самолеты никогда вместе не стоят», — подчеркнул министр.

Глава военного ведомства также выразил надежду на то, что полный цикл испытаний Су-57 будет завершен до конца этого года. «И это будет еще одним сюрпризом для наших коллег», — добавил Шойгу.

О прибытии на авиабазу сирийского Хмеймима многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 стало известно 22 февраля. Как сообщали источники РБК в Минобороны, всего было переброшено два самолета. Как пояснял собеседник РБК, появление истребителей в Сирии стало «ответом» на полет американских стелс-истребителей.

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«Кроме того, есть задача испытать истребители в реальных условиях», — пояснял собеседник.

Как сообщал источник «Коммерсанта», истребители перебазировали в рамках программы «испытания систем вооружения истребителей пятого поколения». Издание при этом указывало, что принципиальное решение об отправке Су-57 в Сирию было принято по итогам закрытого показа на авиасалоне МАКС в Жуковском.

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Спутниковые фотографии самолетов были опубликованы 25 февраля израильским изданием Haaretz, которое получило их от оператора спутников EROS. При этом Haaretz лишь предполагало, что на снимках были изображены именно Су-57: самолеты силуэтом напоминали новейшие российские истребители.

Су-57 (заводской индекс Т-50, перспективный авиакомплекс фронтовой авиации — ПАК ФА) — многофункциональный истребитель пятого поколения. Разработкой самолета занималось Объединенное конструкторское бюро им. П.О. Сухого. Характеристики самолета не раскрываются, однако известно, что он может нести вооружения класса «воздух — воздух» и «воздух — земля».

Фотографию и видео Су-57 публиковал и сирийский пользователь Twitter Ваэль аль-Хусейни. На его снимке самолеты находились в воздухе.

Автор: Артем Филипенок.
Теги: Сирия , Сергей Шойгу , Су-57
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