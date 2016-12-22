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Военные рассказали об отправке Су-57 в Сирию
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Военные рассказали об отправке Су-57 в Сирию
Война в Сирии, 22 фев, 14:43
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Военные рассказали об отправке Су-57 в Сирию
Перебазирование истребителей Су-57 в Сирию необходимо для их проверки в «реальных условиях», рассказал источник РБК в Минобороны. Всего в страну было переброшено два самолета
Истребитель пятого поколения Су-57 (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

На авиабазу Хмеймим в Сирии прибыли многофункциональные истребители пятого поколения Су-57, это стало ответом на полет американских стелс-истребителей, рассказал РБК источник в Минобороны. «Кроме того, у истребителя есть задача пройти проверку в реальных условиях», — пояснил собеседник.

РБК направил запрос в Минобороны.

Видео: WaelAlHussaini / Twitter

О появлении самолетов также пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в органах военного управления. По данным газеты, самолеты прибыли накануне, 21 февраля. Один из источников издания уточнил, что самолеты перебазировали в рамках программы «испытания систем вооружения истребителей пятого поколения». Эти данные газете подтвердил топ-менеджер одного из предприятий ОПК.

«Интерфакс» со ссылкой на информированные источники передал, что в Сирию прибыли два таких истребителя. Один из собеседников агентства отметил, что модель проходит испытания.

Эксперты прокомментировали видео с «Су-57 в Сирии»
Политика

Ранее видео с, предположительно, Су-57 в Сирии опубликовали сирийские пользователи соцсетей. Главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Дворкин, комментируя РБК эти кадры, отмечал, что по ним сложно определить, запечатлены ли Су-57 и у какой конкретно военной базы они сделаны. Но главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов говорил, что вероятность того, что в Сирию перебросили новые истребители, есть. Главред «Арсенала Отечества» Виктор Мураховский также отметил, что авиабаза в Сирии используется для испытания новой военной техники.

В Кремле данные об истребителях комментировать не стали, переадресовав вопросы журналистов в Министерство обороны.

Су-57 (заводской индекс Т-50, перспективный авиакомплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) — многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный ОКБ имени П.О. Сухого. Ожидается, что к 2020 году он станет основным продуктом компании на рынке авиационной техники. ​Позволяет нести вооружения класса «воздух — воздух» и класса «воздух — земля». Официально его характеристики не называются. Он предназначен для уничтожения воздушных, а также наземных и надводных систем противника.

Испытания в Сирии проходит не только авиация. В сентябре 2017 года в «Уралтрансмаше» рассказали, что в боях в этой ближневосточной стране использовалась боевая машина поддержки танков «Терминатор», оснащенная 30-мм автоматическими пушками 2А42 и пулеметом​ ПКТМ калибра 7,62 мм. Эта БМПТ примет участие в параде Победы 9 мая.

В августе прошлого года замминистра обороны Юрий Борисов сообщил, что военные «обкатали» в Сирии более 600 образцов вооружений, в том числе реактивные системы залпового огня и авиационную технику. Чиновник, впрочем, отметил, что некоторые испытанные образцы не отвечали требованиям военных.

Авторы: Инна Сидоркова, Андрей Гатинский, Любовь Алтухова.
Теги: Сирия , Су-57
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