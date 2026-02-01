 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

На Украине отключат все неверифицированные терминалы Starlink

Федоров: на Украине отключат все неверифицированные терминалы Starlink
Сюжет
Военная операция на Украине
На Украине смогут продолжить работу только верифицированные терминалы Starlink, остальные будут заблокированы, сообщил глава Минобороны Федоров. Ранее Маск заявил об успешном ограничении использования Россией этой спутниковой сети
Фото: RossHelen / Shutterstock
Фото: RossHelen / Shutterstock

Все неверифицированные терминалы спутниковой системы связи Starlink на Украине отключат. Об этом заявил украинский министр обороны Михаил Федоров в своем телеграм-канале.

По его словам, власти начали внедрение системы, которая позволит работать на территории Украины только авторизованным терминалам.

«Уже в ближайшие дни мы опубликуем инструкции для украинских пользователей по регистрации Starlink для верификации. Неверифицированные терминалы будут отключены», — предупредил он.

Министр также поблагодарил Starlink и SpaceX за сотрудничество с украинскими властями по этому вопросу. Федоров подчеркнул, что предпринятые меры уже дали «быстрый результат в борьбе с российскими дронами».

Ранее советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов сообщил, что в стране были введены временные ограничения в работе Starlink для защиты от атак дронов. Позже американский предприниматель Илон Маск заявил об успехе в ограничении использования Россией этой спутниковой связи.

С соответствующей просьбой к Маску обратился в конце января глава Минобороны Украины. В ответ на благодарность за сотрудничество бизнесмен ответил фразой «всегда рад». «Похоже, предпринятые нами шаги по пресечению несанкционированного использования Starlink Россией принесли свои плоды. Сообщите нам, если потребуется предпринять дополнительные меры», — написал он позднее.

Маск заявил об успехе в ограничении использования Россией сети Starlink
Политика
Илон Маск

В марте 2025-го Маск назвал Starlink «костяком украинской армии», заявив, что ее фронтовая линия рухнет без этого сервиса. В начале того же года Reuters со ссылкой на источники сообщал, что США рассматривали ограничение доступа Украины к Starlink, но Маск назвал это сообщение ложным. В Минобороны Украины также говорили, что у страны есть альтернативы Starlink.

К весне 2024 года Украина располагала более чем 50 тыс. терминалов. Однако SpaceX периодически ограничивала доступ ВСУ к интернету, чтобы избежать эскалации: например, в 2022 году отказав в покрытии в районе Крыма.

