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Военная операция на Украине ,  
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Маск назвал ложью сведения о возможном отключении Украины от Starlink

Сюжет
Военная операция на Украине

Миллиардер Илон Маск опроверг информацию агентства Reuters об обсуждении варианта, при котором доступ Украины к системе спутникового интернета Starlink будет прекращен. Об этом он написал в соцсети X.

Сведения об обсуждении такого сценария опубликовало Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, этот вариант рассматривался как инструмент давления на Украину ради заключения сделки с США по полезным ископаемым.

«Рейтерс лжет. По вранью среди традиционных СМИ они уступают только Associated Propaganda», — написал Маск, иронично обыграв название другого агентства Associated Press.

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Экономика
Скотт Бессент

Источники, знакомые с ситуацией, накануне сообщили Reuters, что США во время переговоров с Киевом по соглашению о полезных ископаемых подняли вопрос о возможном прекращении доступа к спутниковому интернету Starlink.

По данным источников Reuters, тема обсуждалась во время визита главы Минфина США Скотта Бессента в Киев, когда он представил проект сделки президенту Украины Владимиру Зеленскому, однако тот отклонил предложение. Позже вопрос доступа к Starlink вновь подняли на встрече Зеленского со спецпосланником США Китом Келлогом. Один из собеседников Reuters заявил, что Украине пригрозили «неминуемым» отключением сервиса, если соглашение по ископаемым не будет достигнуто.

Вопрос доступа к украинским полезным ископаемым обсуждается с осени 2023 года. В феврале 2024-го президент США Дональд Трамп предложил передать США права на редкоземельные металлы Украины в обмен на продолжение военной помощи, оценив сделку в $500 млрд.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX, глава департамента эффективности государственного управления США
28 июня 1971 года
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