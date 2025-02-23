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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве заявили о наличии у Украины альтернативы Starlink

Умеров: Украина работает над альтернативами на случай отключения от Starlink
Сюжет
Военная операция на Украине
Альтернативы Starlink на Украине есть, и над ними сейчас ведется работа, заверил Умеров. Reuters ранее сообщил, что отключение от спутникового интернета допускается для давления по сделке об ископаемых, Маск назвал это ложью
Фото: Николетта Стоянова / Getty Images
Фото: Николетта Стоянова / Getty Images

Украина уже работает над альтернативными решениями на случай отключения страны от спутникового интернета Starlink. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, передает «Страна».

«Альтернативы Starlink в Украине есть. Мы работаем над этим. Скоро вместе с Минцифры, Минстратегпромом и другими нашими коллегами из ВСУ, Минобороны сообщим, как мы будем иметь эти решения», — заявил министр.

В ночь на 22 февраля агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, что США в ходе переговоров с Украиной насчет сделки о доступе к полезным ископаемым подняли вопрос об ограничении доступа к Starlink. Сеть принадлежит компании SpaceX, которой владеет предприниматель и глава Департамента эффективности правительства (DOGE) США Илон Маск.

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Украинские военные с начала боевых действий используют Starlink для коммуникации военнослужащих, навигации беспилотников, безэкипажных катеров и для других целей. К апрелю 2023-го у украинской стороны было 42 тыс. терминалов. Ряд украинских терминалов подключен к более защищенной версии — Spaceshield. В конце 2024-го Пентагон заключил контракт со SpaceX о расширении доступа к этой версии.

В некоторых случаях SpaceX ограничивала работу спутникового интернета Starlink для ВСУ, чтобы не допустить «эскалации конфликта». Например, Маск в 2022 году не предоставил украинским военным доступ к интернет-спутникам Starlink в районе Крыма. Он объяснил, что сделал это, чтобы не нарушить санкции США.

По данным агентства, вариант с отключением рассматривался как инструмент давления на Украину ради заключения сделки. Однако Маск назвал информацию Reuters ложной. Президент США Дональд Трамп в то же время угрожал Украине проблемами при повторном отказе заключить соглашение.

Глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко, комментируя сообщение Reuters, как и Умеров, заверил, что Киев имеет «альтернативные вещи» для фронта на случай отключения от Starlink.

«Из-за новостей о Starlink точно не надо говорить «пропало все». Во-первых, не отключают. Во-вторых, есть альтернативные вещи, которые на фронте работают», — заявил он.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Рустем Умеров Украина Starlink
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX, глава департамента эффективности государственного управления США
28 июня 1971 года
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